Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Світ

Рютте: звіти розвідок кажуть про готовність Росії до атаки проти НАТО до 2027-2031 року

Генсек Альянсу закликав не бути наївними, інвестувати в оборону, вступати до збройних сил і нарощувати виробництво озброєння. 

Рютте: звіти розвідок кажуть про готовність Росії до атаки проти НАТО до 2027-2031 року
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Марк Рютте закликав не бути наївними в питанні російської загрози. Під час пресконференції з чеським прем'єр-міністром Петром Фіалою він сказав, що Росія не зупиниться на Україні, а через кілька років отримає змогу атакувати НАТО, передає The Guardian

Він нагадав, що 40 % бюджету Росія інвестує в оборону. Вона робить це, бо хоче успіху в війні проти України, тож цьому треба завадити. 

"Але на Україні це не зупиниться. Ми бачили нещодавні звіти і коментарі високопосадових військових і також глав розвідок у Європі, які кажуть, що Росія може бути готовою до 2027, деякі кажуть, до 2029, 2030, 2031 реально, якщо вони забажають, то спробувати атакувати територію НАТО. Ми повинні забезпечити таке стримування, аби вони ніколи не спробували цього, знаючи, що реакція буде руйнівною", – сказав він. 

В зв'язку з цим потрібно нарощувати фінансування, збільшувати особовий склад військ і виробництво. 

  • Заяви про потенційну готовність Росії атакувати територію НАТО в разі успіху в війні проти України лунають не вперше. На тлі загрози Росії в Німеччині, яка мала повністю контрактну армію, думають над поверненням строкової служби. 
Теми: ,
﻿
