Reuters: Трамп планує переосмислити ракетний договір 1987 року, щоб продавати важкі ударні дрони за кордон

Ці дрони можуть класифікувати як літаки на кшталт F-16, а не як ракетні системи.

Reuters: Трамп планує переосмислити ракетний договір 1987 року, щоб продавати важкі ударні дрони за кордон
Президент США Дональд Трамп виступає в Овальному кабінеті Білого дому, Вашингтон, 14 серпня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп планує в односторонньому порядку переінтерпретувати 38-річний договір про контроль над озброєннями, щоб дозволити продаж за кордон сучасних ударних дронів типу "Reaper" та інших передових безпілотників.

Про це пише Reuters із посиланням на американського посадовця та ще чотирьох осіб, обізнаних із планом.

Нова інтерпретація відкриє шлях для продажу понад 100 дронів MQ-9 до Саудівської Аравії, про що королівство просило навесні цього року. Ці поставки можуть увійти до пакету озброєнь на суму 142 млрд доларів, оголошеного у травні. Зацікавленість також висловили союзники США в Тихоокеанському регіоні та Європі.

Класифікуючи дрони як літаки на кшталт F-16, а не як ракетні системи, США обійдуть обмеження Режиму контролю за ракетними технологіями (MTCR), підписаного у 1987 році 35 країнами, що дозволить розширити експорт безпілотників, зокрема до ОАЕ та країн Східної Європи, які раніше не могли отримати доступ до найкращих американських апаратів.

Згідно з новою політикою, компанії General Atomics, Kratos та Anduril, які виробляють великі дрони, зможуть продавати їх у рамках програми "Foreign Military Sales" Держдепартаменту США, що значно спростить міжнародні продажі.

За словами одного із співрозмовників, цей крок є першою частиною запланованого масштабного перегляду програми "Foreign Military Sales".

Зараз, згідно з чинною інтерпретацією договору, продаж більшості військових дронів підпадає під правило "сильної презумпції відмови", якщо немає вагомих причин безпеки та покупець не погодиться використовувати зброю відповідно до міжнародного права.

Первісно MTCR був створений для обмеження продажу балістичних ракет, здатних доставляти зброю масового ураження. Хоча дрони були винайдені пізніше, їх включили до сфери дії угоди через здатність літати на великі відстані та нести боєприпаси.

Американські виробники дронів стикаються з серйозною конкуренцією з боку Ізраїлю, Китаю та Туреччини, які продають свої апарати на більш м’яких умовах. Китай та Ізраїль взагалі не є учасниками MTCR, що допомогло їм здобути контракти на Близькому Сході. Туреччина приєдналася до MTCR у 1997 році, але її дрони Bayraktar-TB2, які активно використовуються проти Росії в Україні, формально не підпадають під суворіші стандарти, адже мають меншу дальність та масу, ніж "Reaper".

Росія застосовує як власні, так і іранські дрони для атак на Україну. США ж не продають і не постачають великі дрони Києву, побоюючись витоку технологій у руки ворога.

Глобальна конкуренція за ринок дронів дуже жорстка, адже їх вважають невід’ємною частиною сучасного поля бою. Американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що нові правила дозволять США "стати провідним постачальником дронів, замість того щоб віддавати ринок Туреччині та Китаю".

Точна дата оприлюднення нових правил ще не визначена. Очікується, що оновлений "Foreign Military Sales" буде представлений пізніше цього року. Усі продажі безпілотників, як і раніше, підлягатимуть процедурі продажу військової техніки за кордоном уряду США, яка вивчає регіональну динаміку клієнта, його історію з дотриманням прав людини та здатність захищати систему озброєння.

Одним із перших великих продажів, які можуть відбутися після зміни, може бути до Саудівській Аравії. 

Очікується, що Білий дім рекламуватиме цей крок як частину ширшої ініціативи Трампа щодо створення робочих місць та скорочення дефіциту торговельного балансу США. Однак, захисники прав людини та контролю над озброєннями попереджають, що це ризикує підживлювати насильство та нестабільність у таких регіонах, як Близький Схід та Південна Азія.
﻿
