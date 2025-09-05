Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ЄС оштрафував Google майже на 3 млрд євро за зловживання домінуванням

Компанія буде оскаржувати рішення.

Логотип компанії Google у США
Фото: EPA/UPG

Євросоюз оштрафував компанію Google на майже 3 млрд євро та зобов’язав припинити практику підтримки власних рекламних сервісів, пише Bloomberg.

Єврокомісія заявила, що Google зловживала домінуючим становищем, надаючи переваги своїм рекламним біржам і обмежуючи конкуренцію.

«Коли ринки дають збій, державні інститути повинні діяти, щоб не допустити зловживання владою з боку домінуючих гравців. Справжня свобода означає рівні умови, де всі змагаються чесно, а громадяни мають право вибору», — заявила єврокомісарка з питань антимонопольного права Тереса Рібера.

У Google одразу пообіцяли оскаржити рішення, назвавши штраф «необґрунтованим» і наголосили, що зміни, яких вимагає Брюссель, «зашкодять тисячам європейських компаній, ускладнюючи їм отримання прибутку». Ситуація загострює напруженість у торговельних відносинах між ЄС та США, адже президент Дональд Трамп неодноразово критикував спроби Брюсселя стримати американських техгігантів.

Попри жорсткий контроль, Google отримала певне полегшення у США: суддя відмовився зобов’язати компанію розділити свій пошуковий бізнес. Водночас діяльність Google у сфері рекламних технологій залишається під загрозою — Міністерство юстиції США готує власні пропозиції, які розглянуть у вересні.

  • У 2023 році ЄС вже попереджав Google про зловживання у сфері рекламних технологій. Тоді йшлося про надання преференцій власним сервісам на шкоду конкурентам. Попередня очільниця антимонопольного відомства Маргрете Вестагер підкреслювала, що проблеми можна вирішити лише «обов’язковим продажем» частини бізнесу.
  • 4 вересня стало відомо, що французьке управління захисту даних (CNIL) наклало величезні штрафи на американського технологічного гіганта, а також китайського онлайн-ритейлера швидкої моди Shein за порушення законів про файли cookie в Інтернеті.
