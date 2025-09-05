ЄС оштрафував Google майже на 3 млрд євро за зловживання домінуванням

Євросоюз оштрафував компанію Google на майже 3 млрд євро та зобов’язав припинити практику підтримки власних рекламних сервісів, пише Bloomberg.

Єврокомісія заявила, що Google зловживала домінуючим становищем, надаючи переваги своїм рекламним біржам і обмежуючи конкуренцію.

«Коли ринки дають збій, державні інститути повинні діяти, щоб не допустити зловживання владою з боку домінуючих гравців. Справжня свобода означає рівні умови, де всі змагаються чесно, а громадяни мають право вибору», — заявила єврокомісарка з питань антимонопольного права Тереса Рібера.

У Google одразу пообіцяли оскаржити рішення, назвавши штраф «необґрунтованим» і наголосили, що зміни, яких вимагає Брюссель, «зашкодять тисячам європейських компаній, ускладнюючи їм отримання прибутку». Ситуація загострює напруженість у торговельних відносинах між ЄС та США, адже президент Дональд Трамп неодноразово критикував спроби Брюсселя стримати американських техгігантів.

Попри жорсткий контроль, Google отримала певне полегшення у США: суддя відмовився зобов’язати компанію розділити свій пошуковий бізнес. Водночас діяльність Google у сфері рекламних технологій залишається під загрозою — Міністерство юстиції США готує власні пропозиції, які розглянуть у вересні.