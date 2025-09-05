У Таїланді обрали нового прем'єр-міністра. Ним став Анутін Чарнвіракун

Анутін здобув перемогу на парламентському голосуванні, перемігши кандидата від колись домінуючої партії сім’ї Чинават.

Парламент Таїланду обрав 58-річного лідера партії Bhumjaithai Анутіна Чарнвіракуна новим прем’єр-міністром країни.

Як пише Reuters,він є сином Чаварата Чарнвіракуна, бізнесмена й політика, який певний час виконував обов’язки прем’єр-міністра.

Анутін здобув перемогу на парламентському голосуванні, обійшовши кандидата від колись домінуючої партії сім’ї Чинават. Його підтримала опозиція, тому здобув необхідні більше половини голосів нижньої палати.

Анутін – спадкоємець сімейної будівельної компанії Stecon Group, яка, зокрема, зводила будівлі парламенту в Бангкоку.Свій політичний шлях він розпочав у партії Thai Rak Thai, заснованій Таксин Чинаватом, батьком екс-прем’єрки Пхетхонтхан Чинават.

У 2004 році він недовго працював під керівництвом Таксина на посаді заступника міністра охорони здоров’я, а згодом — заступника міністра торгівлі, перш ніж знову повернутися до МОЗ у 2005 році.

Після розпуску Thai Rak Thai у 2007 році Анутіну заборонили займатися політикою на п’ять років.

У 2012 році він повернувся як лідер партії Bhumjaithai, яка має основні позиції на північному сході країни й здобула 70 місць на виборах 2023 року.

Анутін раніше був віцепрем’єром, а також відомий як "COVID-19-цар" Таїланду.

Він – переконаний монархіст і консерватор, але здобув широку популярність, очоливши успішну кампанію з декриміналізації канабісу, яка спричинила бум у сфері торгівлі марихуаною.

