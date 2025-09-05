У Таїланді обрали нового прем'єр-міністра. Ним став Анутін Чарнвіракун

Парламент Таїланду обрав 58-річного лідера партії Bhumjaithai Анутіна Чарнвіракуна новим прем’єр-міністром країни.
Як пише Reuters,він є сином Чаварата Чарнвіракуна, бізнесмена й політика, який певний час виконував обов’язки прем’єр-міністра.
Анутін здобув перемогу на парламентському голосуванні, обійшовши кандидата від колись домінуючої партії сім’ї Чинават. Його підтримала опозиція, тому здобув необхідні більше половини голосів нижньої палати.
Анутін – спадкоємець сімейної будівельної компанії Stecon Group, яка, зокрема, зводила будівлі парламенту в Бангкоку.Свій політичний шлях він розпочав у партії Thai Rak Thai, заснованій Таксин Чинаватом, батьком екс-прем’єрки Пхетхонтхан Чинават.
У 2004 році він недовго працював під керівництвом Таксина на посаді заступника міністра охорони здоров’я, а згодом — заступника міністра торгівлі, перш ніж знову повернутися до МОЗ у 2005 році.
Після розпуску Thai Rak Thai у 2007 році Анутіну заборонили займатися політикою на п’ять років.
У 2012 році він повернувся як лідер партії Bhumjaithai, яка має основні позиції на північному сході країни й здобула 70 місць на виборах 2023 року.
Анутін раніше був віцепрем’єром, а також відомий як "COVID-19-цар" Таїланду.
Він – переконаний монархіст і консерватор, але здобув широку популярність, очоливши успішну кампанію з декриміналізації канабісу, яка спричинила бум у сфері торгівлі марихуаною.
Де попередній прем'єр
- Нещодавно Конституційний суд Таїланду відправив у відставку прем’єр-міністерку Пхетхонтхан Чинават за порушення етичних норм, розпочавши пошук уже третього лідера країни за два роки.
- Вона стала вже третьою із впливової родини, змушеною піти з посади до завершення терміну. Вона стала прем’єр-міністеркою у серпні 2024 року після усунення її попередника, Среттхи Тавісіна, Конституційним судом за подібні звинувачення у відсутності доброчесності та порушенні етичних стандартів.
- Пхетхонтхан Чинават є дочкою колишнього прем'єр-міністра Таксіна Чинавата. Вона втрапила у скандал через витік телефонної розмови між нею та впливовим колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном, в якій вона критикувала роль тайської армії в прикордонній суперечці.
- Антикорупційне агентство Таїланду почало розслідувати цю розмову, щоб виявити, чи не порушила прем'єрка Конституцію.
- Партія Бхумджайтай, яка була другим за величиною партнером у правлячій коаліції Таїланду, вийшла з неї, посилаючись на витік інформації.
- 1 липня Конституційний суд Таїланду тимчасово відсторонив Пхетхонтхан від посади до винесення рішення про її відставку за ймовірні порушення етичних норм.
- Пізніше відсторонена від посади прем'єр-міністерка склала присягу як міністерка культури, щоб відвідувати засідання уряду.
- ЇЇ батько, Таксин Чинават, колишній прем'єр-міністр Таїланду, раптово покинув країну у четвер, перед рішенням суду, яке може призвести до його ув'язнення.