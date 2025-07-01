Суд Таїланду відсторонив прем'єр-міністерку від посади через порушення етики

Конституційний суд Таїланду тимчасово відсторонив прем'єр-міністерку країни Петонгтарн Чінаватру від посади до винесення рішення про її відставку за ймовірні порушення етичних норм.
Про це пише Bloomberg.
Повноваження Петонгтарн будуть призупинені з вівторка, поки суд розглядатиме клопотання групи сенаторів щодо її відставки. Рішення про призупинення її обов'язків підтримали сім із дев'яти суддів.
Зазначається, що коментарі прем'єр-міністерки під час телефонної розмови з колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном є порушенням етичних стандартів. І це є підставами для відсторонення. Рішення суду ухвалили лише через кілька днів багатотисячних мітингів, де вимагали її відставки.
Попередницю прем'єрки, Сретту Тавісін, усунули минулого року в аналогічній справі, пов'язаній з етичними нормами. Загалом у Таїланді кілька лідерів усунули або за рішенням суду, або внаслідок військових переворотів.
- Чинават раніше заявила, що не піде у відставку і не розпустить парламент.
- Паетонґтарн Чинават є дочкою колишнього прем'єр-міністра Таксіна Чинавата. Вона втрапила у скандал через витік телефонної розмови між нею та впливовим колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном, в якій вона критикувала роль тайської армії в прикордонній суперечці.
- Антикорупційне агентство Таїланду почало розслідувати цю розмову, щоб виявити, чи не порушила прем'єрка Конституцію.
- Партія Бхумджайтай, яка була другим за величиною партнером у правлячій коаліції Таїланду, вийшла з неї, посилаючись на витік інформації раніше того ж дня.