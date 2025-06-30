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Протягом трьох років Італія видасть майже 500 тис. робочих віз для громадян країн, що не входять до ЄС

Зокрема, наступного року буде дозволено в'їзд 164 850 осіб.

Протягом трьох років Італія видасть майже 500 тис. робочих віз для громадян країн, що не входять до ЄС
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час заходу з нагоди закриття кампанії партії Fratelli D’Italia перед виборами в Європ
Фото: EPA-EFE/Riccardo Antimiani

Уряд Італії вирішив видати з 2026 по 2028 рік майже 500 тис. нових робочих віз для громадян країн, що не входять до Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters.

“Квоти були визначені з урахуванням потреб, висловлених соціальними партнерами, та фактичних заявок на отримання дозволів на роботу, поданих у попередні роки, з метою програми, яка відповідає потребам бізнесу та є також реалістичною”, – йдеться у заяві уряду Італії.

Зокрема, наступного року буде дозволено в'їзд 164 850 осіб, а до 2028 року загальна кількість має досягти 497 550 таких віз.

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Раніше уряд Джорджії Мелоні вирішив видати понад 450 тис. дозволів мігрантам з 2023 по 2025 рік.

Водночас Мелоні зайняла жорстку позицію проти нелегальних прибулих, прагнучи пришвидшити репатріації та стримуючи діяльність благодійних організацій, які рятують мігрантів у Середземномор'ї.

Сільськогосподарське лобі вже привітало план уряду, заявивши, що він є важливим кроком для гарантування наявності робочої сили в полях та виробництва продуктів харчування в Італії.

За даними аналітичного центру Osservatorio Conti Pubblici Італії потрібно буде прийняти щонайменше 10 мільйонів іммігрантів до 2050 року, щоб протидіяти поточній депопуляції та підтримувати поточний рівень населення.
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