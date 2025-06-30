Протягом трьох років Італія видасть майже 500 тис. робочих віз для громадян країн, що не входять до ЄС

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час заходу з нагоди закриття кампанії партії Fratelli D’Italia перед виборами в Європ

Уряд Італії вирішив видати з 2026 по 2028 рік майже 500 тис. нових робочих віз для громадян країн, що не входять до Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters.

“Квоти були визначені з урахуванням потреб, висловлених соціальними партнерами, та фактичних заявок на отримання дозволів на роботу, поданих у попередні роки, з метою програми, яка відповідає потребам бізнесу та є також реалістичною”, – йдеться у заяві уряду Італії.

Зокрема, наступного року буде дозволено в'їзд 164 850 осіб, а до 2028 року загальна кількість має досягти 497 550 таких віз.

Раніше уряд Джорджії Мелоні вирішив видати понад 450 тис. дозволів мігрантам з 2023 по 2025 рік.

Водночас Мелоні зайняла жорстку позицію проти нелегальних прибулих, прагнучи пришвидшити репатріації та стримуючи діяльність благодійних організацій, які рятують мігрантів у Середземномор'ї.

Сільськогосподарське лобі вже привітало план уряду, заявивши, що він є важливим кроком для гарантування наявності робочої сили в полях та виробництва продуктів харчування в Італії.

За даними аналітичного центру Osservatorio Conti Pubblici Італії потрібно буде прийняти щонайменше 10 мільйонів іммігрантів до 2050 року, щоб протидіяти поточній депопуляції та підтримувати поточний рівень населення.