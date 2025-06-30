США підтверджують відновлення торговельних переговорів із Канадою після скасування Оттавою податку на цифрові послуги

Раніше про скасування цього податку повідомили у Канаді.

Сполучені Штати відновлять торговельні переговори з Канадою одразу після скасування Оттавою податку на цифрові послуги, який спрямований на американські технологічні компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Цю інформацію підтвердив економічний радник Білого дому Кевін Хассетт в ефірі каналу Fox News, коли його запитали про відновлення переговорів.

Хассетт розповів, що президент США Дональд Трамп на зустрічі G7 у Канаді звернувся до канадців із проханням скасувати податок.

“Вони вивчили це питання, тепер погодилися, і це точно означає, що ми можемо повернутися до переговорів”, - сказав радник Білого дому.