США підтверджують відновлення торговельних переговорів із Канадою після скасування Оттавою податку на цифрові послуги

Сполучені Штати відновлять торговельні переговори з Канадою одразу після скасування Оттавою податку на цифрові послуги, який спрямований на американські технологічні компанії.
Про це повідомляє Reuters.
Цю інформацію підтвердив економічний радник Білого дому Кевін Хассетт в ефірі каналу Fox News, коли його запитали про відновлення переговорів.
Хассетт розповів, що президент США Дональд Трамп на зустрічі G7 у Канаді звернувся до канадців із проханням скасувати податок.
“Вони вивчили це питання, тепер погодилися, і це точно означає, що ми можемо повернутися до переговорів”, - сказав радник Білого дому.
- Канада відновила торговельні переговори зі США після того, як скасувала податок на цифрові послуги. Стягнення податку 30 червня 2025 року призупинять, і незабаром міністр фінансів Канади запропонує законопроєкт про скасування закону про податок на цифрові послуги.
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27 червня президент США Дональд Трамп припинив торговельні переговори з Канадою після запровадження цього податку, спрямованого проти американських технологічних компаній.
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Тоді ж Канада ухвалила закон про прискорений розгляд державних інфраструктурних проєктів для протидії Трампу.
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Трамп запровадив тарифи на канадську сталь, алюміній та автомобільний сектор. Карні активно виступав за зміцнення економіки країни, щоб протидіяти тарифним загрозам з боку США, з якими Канада здійснює основну частину своєї торгівлі.