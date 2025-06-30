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США підтверджують відновлення торговельних переговорів із Канадою після скасування Оттавою податку на цифрові послуги

Раніше про скасування цього податку повідомили у Канаді.

США підтверджують відновлення торговельних переговорів із Канадою після скасування Оттавою податку на цифрові послуги
Ілюстративне фото
Фото: US Embassy & Consulates in Canada

Сполучені Штати відновлять торговельні переговори з Канадою одразу після скасування Оттавою податку на цифрові послуги, який спрямований на американські технологічні компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Цю інформацію підтвердив економічний радник Білого дому Кевін Хассетт в ефірі каналу Fox News, коли його запитали про відновлення переговорів.

Хассетт розповів, що президент США Дональд Трамп на зустрічі G7 у Канаді звернувся до канадців із проханням скасувати податок. 

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“Вони вивчили це питання, тепер погодилися, і це точно означає, що ми можемо повернутися до переговорів”, - сказав радник Білого дому.

  • Канада відновила торговельні переговори зі США після того, як скасувала податок на цифрові послуги. Стягнення податку 30 червня 2025 року призупинять, і незабаром міністр фінансів Канади запропонує законопроєкт про скасування закону про податок на цифрові послуги.

  • 27 червня президент США Дональд Трамп припинив торговельні переговори з Канадою після запровадження цього податку, спрямованого проти американських технологічних компаній. 

  • Тоді ж Канада ухвалила закон про прискорений розгляд державних інфраструктурних проєктів для протидії Трампу.

  • Трамп запровадив тарифи на канадську сталь, алюміній та автомобільний сектор. Карні активно виступав за зміцнення економіки країни, щоб протидіяти тарифним загрозам з боку США, з якими Канада здійснює основну частину своєї торгівлі.
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