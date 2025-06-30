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Шмигаль: Україна отримала від Канади транш у майже $1,7 млрд від заморожених активів РФ

Від початку року до українського бюджету надійшло близько $17,6 мільярда коштом заморожених активів РФ.

Шмигаль: Україна отримала від Канади транш у майже $1,7 млрд від заморожених активів РФ
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів (2,3 млрд канадських доларів) в межах ініціативи ERA. Це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначає, що загалом від початку року із врахуванням останнього траншу, до українського бюджету надійшло близько 17,6 мільярда доларів коштом знерухомлених активів РФ.

"Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Наполягаємо на повній конфіскації заморожених коштів РФ. Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", — додав Шмигаль.

  • У травні Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA, яка передбачає до 50 мільярдів євро допомоги Україні 
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