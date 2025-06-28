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Міністр довкілля повідомила, що Україна розсекретила дані щодо певних запасів природних копалин

Цей крок зробили, щоб можна було повноцінно працювати далі з інвесторами.

Міністр довкілля повідомила, що Україна розсекретила дані щодо певних запасів природних копалин
Світлана Гринчук
Фото: mev.gov.ua

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук повідомила, що Україна зняла гриф "Секретно" з певного переліку корисних копалин, в тому числі й критичних мінералів, що, за її словами, було пережитком ще з радянських часів, передає Інтерфакс-України. 

"Гриф відмінено, зараз ми завершуємо всі бюрократичні процедури для того, щоб вже можна повноцінно без цього бар’єру працювати далі з інвесторами, працювати з бізнесом", – сказала вона на "Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства".

Гринчук наголосила, що із допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку також ведеться активна робота щодо цифровізації геологічної інформації, бо величезна її кількість знаходиться в паперовому вигляді.

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"Зараз проводимо додаткові переговори з DFC для того, щоб розширити цей проєкт. Ми оцифрували 6 тисяч геологічних звітів. Зараз продовжуємо: буквально тиждень тому було підписано угоду про другий етап, і наступні 60 тис. книг з геологічною інформацією будуть оцифровані в найближчій перспективі", – зазначила міністр.

Вона також нагадала, що спільно з Мінекономіки на основі переліків стратегічної та критичної сировини, визначених в Європейському Акті про критичну сировину, US Defense Production Act та President Trump Executive Order, сформовано національні переліки таких мінеральних ресурсів.

"І підготували також переліки мінералів, угоди по яким будуть реалізовуватися через аукціони або через угоди щодо розподілу продукції. Дуже сподіваюся, що в найближчі два тижні ми отримаємо рішення в уряді щодо цих дуже важливих документів", – повідомила Гринчук.

Міністр додала, що з осені минулого року ведеться також інтенсивна робота з геологічними службами різних країн – європейських та американських – щодо покращення якості і доступу геологічної інформації в Україні. Наприклад, разом із французькою геологічною службою була розроблена 3D-модель Завалівського родовища графіту.

Інформагентство зазначає, що, згідно із наказом Служби безпеки України №207 від 29 травня цього року, єдиною корисною копалиною, відомості про запаси та можливості видобування якої є таємними, залишається уран, тоді як раніше подібні дані були секретними й щодо золота, платини, алмазів, літію, титану, паладію, цирконію, іридію, тощо.
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