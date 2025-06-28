Міністр довкілля повідомила, що Україна розсекретила дані щодо певних запасів природних копалин

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук повідомила, що Україна зняла гриф "Секретно" з певного переліку корисних копалин, в тому числі й критичних мінералів, що, за її словами, було пережитком ще з радянських часів, передає Інтерфакс-України.
"Гриф відмінено, зараз ми завершуємо всі бюрократичні процедури для того, щоб вже можна повноцінно без цього бар’єру працювати далі з інвесторами, працювати з бізнесом", – сказала вона на "Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства".
Гринчук наголосила, що із допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку також ведеться активна робота щодо цифровізації геологічної інформації, бо величезна її кількість знаходиться в паперовому вигляді.
"Зараз проводимо додаткові переговори з DFC для того, щоб розширити цей проєкт. Ми оцифрували 6 тисяч геологічних звітів. Зараз продовжуємо: буквально тиждень тому було підписано угоду про другий етап, і наступні 60 тис. книг з геологічною інформацією будуть оцифровані в найближчій перспективі", – зазначила міністр.
Вона також нагадала, що спільно з Мінекономіки на основі переліків стратегічної та критичної сировини, визначених в Європейському Акті про критичну сировину, US Defense Production Act та President Trump Executive Order, сформовано національні переліки таких мінеральних ресурсів.
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"І підготували також переліки мінералів, угоди по яким будуть реалізовуватися через аукціони або через угоди щодо розподілу продукції. Дуже сподіваюся, що в найближчі два тижні ми отримаємо рішення в уряді щодо цих дуже важливих документів", – повідомила Гринчук.
Міністр додала, що з осені минулого року ведеться також інтенсивна робота з геологічними службами різних країн – європейських та американських – щодо покращення якості і доступу геологічної інформації в Україні. Наприклад, разом із французькою геологічною службою була розроблена 3D-модель Завалівського родовища графіту.
Інформагентство зазначає, що, згідно із наказом Служби безпеки України №207 від 29 травня цього року, єдиною корисною копалиною, відомості про запаси та можливості видобування якої є таємними, залишається уран, тоді як раніше подібні дані були секретними й щодо золота, платини, алмазів, літію, титану, паладію, цирконію, іридію, тощо.