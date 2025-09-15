Американці оглянули на Кіровоградщині перші потенційні об’єкти за угодою про надра

Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСвіт

Американці оглянули на Кіровоградщині перші потенційні об’єкти за угодою про надра

Делегація побувала на Бирзулівському ГЗК та Лікарівському родовищі – це майданчики, які розглядаються для портфеля проєктів Фонду. 

Американці оглянули на Кіровоградщині перші потенційні об’єкти за угодою про надра
Фото: Мінекономіки

Представники Мінекономіки України разом з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) відвідали родовища на Кіровоградщині, які потенційно можуть стати першими об’єктами для інвестицій у межах угоди про надра.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Перший візит із американськими партнерами на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні", - написав він.

Делегація оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – майданчики, які розглядаються для портфеля проєктів Фонду. Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі тощо. 

Фото: Мінекономіки

"Україна також – один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І користується величезним попитом, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки. Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій – для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад", - зазначив Соболев.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies