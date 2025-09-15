Американці оглянули на Кіровоградщині перші потенційні об’єкти за угодою про надра

Делегація побувала на Бирзулівському ГЗК та Лікарівському родовищі – це майданчики, які розглядаються для портфеля проєктів Фонду.

Представники Мінекономіки України разом з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) відвідали родовища на Кіровоградщині, які потенційно можуть стати першими об’єктами для інвестицій у межах угоди про надра.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Перший візит із американськими партнерами на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні", - написав він.

Делегація оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – майданчики, які розглядаються для портфеля проєктів Фонду. Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі тощо.

Фото: Мінекономіки

"Україна також – один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І користується величезним попитом, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки. Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій – для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад", - зазначив Соболев.