Прем'єр Швеції відповів Орбану на звинувачення у злочинності: “це обурлива брехня”

Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

Прем'єр Швеції відповів Орбану на звинувачення у злочинності: “це обурлива брехня”

Очільник угорського уряду заявив, що скандинавська країна “руйнується”, оскільки банди найняли десятки дітей як убивць.

Прем'єр Швеції відповів Орбану на звинувачення у злочинності: “це обурлива брехня”
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон звинуватив свого угорського колегу у поширенні “обурливої брехні” після того, як Віктор Орбан заявив, що скандинавська країна “руйнується”, оскільки банди найняли десятки дітей як убивць.

Про це пише Reuters.

Орбан, євроскептичний націоналіст, якого чекають складі вибори 2026 року, регулярно намагається об'єднати своїх прихильників, зображуючи моральний занепад в інших західних країнах та протиставляючи їх Угорщині.

“Відмова від традиційних цінностей, нехтування здоровим глуздом та слабке управління призвели до того, що варварство вкоренилося на батьківщині однієї з найбільших європейських держав”, – написав Орбан на соцплатформі X.

Угорський лідер заявив, що у Швеції було заарештовано понад 280 неповнолітніх дівчат за вбивство.

Швеція визнала, що має проблему з насильством з боку банд. Минулого тижня Стокгольм заявив, що планує знизити вік кримінальної відповідальності з 15 до 13 років після зростання вербування дітей бандами.

За даними Шведської національної ради з питань запобігання злочинності, урядового агентства, відповідального за ведення статистики злочинності, у Швеції у 2024 році вісьмох дівчат віком від 15 до 17 років підозрювали у вбивстві або ненавмисному вбивстві.

У березні Швеція повідомила, що рівень убивств і навмисних убивств у країні різко знизився торік й досяг найнижчого показника з 2014 року, оскільки посилене спостереження зменшило рівень злочинності банд, яка раніше збільшила кількість смертей від вогнепальної зброї до найвищого рівня в Європейському Союзі.

У відповідь на пости Орбана, прем'єр-міністр Швеції заявив, що лідер Угорщини “відчайдушний” перед виборами наступного року.

“Це обурлива брехня. Не дивно, що це чути від людини, яка руйнує верховенство права у власній країні”, – написав Крістерссон на X.

Орбан часто конфліктував з Європейською комісією через міграційну політику свого уряду та свої кроки щодо обмеження свободи ЗМІ та прав ЛГБТК.

Він відклав вступ Швеції до НАТО у 2022 та 2023 роках, посилаючись на скарги на шведську критику Угорщини щодо демократії та верховенства права.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies