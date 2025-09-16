Прем'єр Швеції відповів Орбану на звинувачення у злочинності: “це обурлива брехня”

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон звинуватив свого угорського колегу у поширенні “обурливої брехні” після того, як Віктор Орбан заявив, що скандинавська країна “руйнується”, оскільки банди найняли десятки дітей як убивць.

Про це пише Reuters.

Орбан, євроскептичний націоналіст, якого чекають складі вибори 2026 року, регулярно намагається об'єднати своїх прихильників, зображуючи моральний занепад в інших західних країнах та протиставляючи їх Угорщині.

“Відмова від традиційних цінностей, нехтування здоровим глуздом та слабке управління призвели до того, що варварство вкоренилося на батьківщині однієї з найбільших європейських держав”, – написав Орбан на соцплатформі X.

Угорський лідер заявив, що у Швеції було заарештовано понад 280 неповнолітніх дівчат за вбивство.

Швеція визнала, що має проблему з насильством з боку банд. Минулого тижня Стокгольм заявив, що планує знизити вік кримінальної відповідальності з 15 до 13 років після зростання вербування дітей бандами.

За даними Шведської національної ради з питань запобігання злочинності, урядового агентства, відповідального за ведення статистики злочинності, у Швеції у 2024 році вісьмох дівчат віком від 15 до 17 років підозрювали у вбивстві або ненавмисному вбивстві.

У березні Швеція повідомила, що рівень убивств і навмисних убивств у країні різко знизився торік й досяг найнижчого показника з 2014 року, оскільки посилене спостереження зменшило рівень злочинності банд, яка раніше збільшила кількість смертей від вогнепальної зброї до найвищого рівня в Європейському Союзі.

У відповідь на пости Орбана, прем'єр-міністр Швеції заявив, що лідер Угорщини “відчайдушний” перед виборами наступного року.

“Це обурлива брехня. Не дивно, що це чути від людини, яка руйнує верховенство права у власній країні”, – написав Крістерссон на X.

Орбан часто конфліктував з Європейською комісією через міграційну політику свого уряду та свої кроки щодо обмеження свободи ЗМІ та прав ЛГБТК.

Він відклав вступ Швеції до НАТО у 2022 та 2023 роках, посилаючись на скарги на шведську критику Угорщини щодо демократії та верховенства права.