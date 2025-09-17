Швеція запровадить повну заборону смартфонів у школах

Уряд Швеції оголосив про запровадження з осені 2026 року загальнонаціональної заборони на використання дітьми до 16 років смартфонів у школах та на позакласних заняттях.

Як пише The Guardian, з наступного навчального року у школярів відбиратимуть гаджети на початку дня і повертатимуть лише після завершення усіх уроків.

Чимало шведських навчальних закладів вже практикують відмову від смартфонів навіть без вказівок з боку влади. Проте вчителі скаржаться на те, що діти знаходять спосіб обійти обмеження: віддають несправжній гаджет або розповідають, що забули телефон вдома.