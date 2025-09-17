В Естонії продаватимуть залишені поблизу кордону з Росією автомобілі

Якщо власники впродовж кількох місяців так і не заберуть їх, машини будуть продані.

В Естонії попередили, що почнуть продавати автомобілі, залишені поблизу кордону з Російською Федерацією.

Про це повідомляє ERR.

Департамент транспорту Естонії з жовтня буде евакуйовувати автомобілі, які стоять на паркуванні поблизу КПП "Койдула" довше за дозволені 72 години. Якщо власники впродовж кількох місяців так і не заберуть їх, машини будуть продані.

Для цього естонське відомство уклало договір з фірмою Svenai OU, яка вивозитиме транспортні засоби на стоянку, що охороняється, у Виру, розташовану за 44 км від кордону.

Право евакуювати такі автомобілі закріплено у законі про дорожній рух, зміни до якого набули чинності 1 січня 2025 року.

Ще навесні чиновники почали виявляти та попереджати власників довгостроково залишених машин. За даними відомства, кількість автомобілів на стоянці вже скоротилася: з 52 на початку серпня до 39 до кінця місяця. Вартість евакуації становитиме 152 євро, а зберігання машини на платній стоянці – від 21 євро за перший день і до 85 євро на місяць.

Як повідомлялося, в Естонії розглядають можливість закриття кордону із РФ. Таку ініціативу внесли до парламенту через безпекову ситуацію та провокації Росії.

