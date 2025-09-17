Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаСвіт

В Естонії продаватимуть залишені поблизу кордону з Росією автомобілі

Якщо власники впродовж кількох місяців так і не заберуть їх, машини будуть продані.

В Естонії продаватимуть залишені поблизу кордону з Росією автомобілі

В Естонії попередили, що почнуть продавати автомобілі, залишені поблизу кордону з Російською Федерацією.

Про це повідомляє ERR.

Департамент транспорту Естонії з жовтня буде евакуйовувати автомобілі, які стоять на паркуванні поблизу КПП "Койдула" довше за дозволені 72 години. Якщо власники впродовж кількох місяців так і не заберуть їх, машини будуть продані.

Для цього естонське відомство уклало договір з фірмою Svenai OU, яка вивозитиме транспортні засоби на стоянку, що охороняється, у Виру, розташовану за 44 км від кордону.

Право евакуювати такі автомобілі закріплено у законі про дорожній рух, зміни до якого набули чинності 1 січня 2025 року.

Ще навесні чиновники почали виявляти та попереджати власників довгостроково залишених машин. За даними відомства, кількість автомобілів на стоянці вже скоротилася: з 52 на початку серпня до 39 до кінця місяця. Вартість евакуації становитиме 152 євро, а зберігання машини на платній стоянці – від 21 євро за перший день і до 85 євро на місяць.

 . 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies