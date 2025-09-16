У Естонії розглядають можливість закриття кордону із РФ

У Естонії партія "Isamaa" ініціювала законопроєкт, згідно з яким тимчасова лінія контролю між цією країною та Російською Федерацією буде закрита "з урахуванням безпекової ситуації та провокацій з боку східного сусіда".

Про це пише ERR.

"Польща вже закрила кордон з Білоруссю. Дискусії щодо закриття сухопутного кордону також тривають у Латвії та Литві. Фінляндія, як відомо, повністю зберегла закритий кордон", – прокоментував ініціативу голова "Isamaa" Урмас Рейнсалу, який і вніс законопроект.

Він зазначив, що "доречно співпрацювати" з іншими балтійськими країнами та Фінляндією, щоб зробити вплив цього кроку більш ефективним.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що події у сфері безпеки останніми місяцями значно загострили ситуацію на східному фланзі НАТО. Тому у партії вважають, що з огляду на безпекову ситуацію, закриття лінії контролю є необхідним для забезпечення безпеки естонської держави та її мешканців.

Рейнсалу розповів, що метою законопроєкту є зобов’язання уряду оцінити та впровадити заходи, які б забезпечили безпеку естонського народу та держави.

"Закриття лінії контролю — це один із способів зменшити ризики, запобігти непередбаченим інцидентам та посилити захист тимчасової лінії контролю", – сказав він.

Згідно із Законом про державний кордон, рішення про закриття лінії контролю може приймати лише уряд. Тому пропозицію подали як проєкт постанови до уряду.

Закриття державного кордону вже обговорювали у Естонії наприкінці минулого року.