Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Естонія закрила повітряний простір на кордоні з РФ

Раніше аналогічні заборони польотів запровадили Фінляндія та Латвія.

Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону з Росією у зв'язку з активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє ERR. 

За словами військових, це пов'язано з активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ.

Обмеження на польоти у забороненій зоні діятимуть найближчими тижнями щодня з 8 години вечора до 7 години ранку на висоті до 6000 метрів.

"Ми лише обмежуємо частину авіаактивності. Це означає, що ті, хто звертається до нас і обґрунтовує свої дії, як, наприклад, Департамент поліції та прикордонної охорони минулої ночі, коли вони шукали зниклу людину за допомогою дрона, — можуть продовжувати роботу. Ми вживаємо цього заходу для того, щоб у операторів спостереження було менше об'єктів для відстеження", — зазначив командувач ВПС Естонії Рійво Валге.

Військові заявляють, що поки що рано говорити про те, як довго діятимуть обмеження. Однак вони також торкнулися роботи авіалінії Гельсінкі-Тарту.

Сили оборони й далі оцінюють, що для Естонії немає безпосередньої військової загрози. Однак у регіоні почастішали повітряні інциденти, спричинені воєнними діями Росії проти України. 

Раніше аналогічні заборони польотів запровадили Фінляндія та Латвія.
