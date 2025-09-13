Естонія закрила повітряний простір на кордоні з РФ

Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону з Росією у зв'язку з активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє ERR.

За словами військових, це пов'язано з активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ.

Обмеження на польоти у забороненій зоні діятимуть найближчими тижнями щодня з 8 години вечора до 7 години ранку на висоті до 6000 метрів.

"Ми лише обмежуємо частину авіаактивності. Це означає, що ті, хто звертається до нас і обґрунтовує свої дії, як, наприклад, Департамент поліції та прикордонної охорони минулої ночі, коли вони шукали зниклу людину за допомогою дрона, — можуть продовжувати роботу. Ми вживаємо цього заходу для того, щоб у операторів спостереження було менше об'єктів для відстеження", — зазначив командувач ВПС Естонії Рійво Валге.

Військові заявляють, що поки що рано говорити про те, як довго діятимуть обмеження. Однак вони також торкнулися роботи авіалінії Гельсінкі-Тарту.

Сили оборони й далі оцінюють, що для Естонії немає безпосередньої військової загрози. Однак у регіоні почастішали повітряні інциденти, спричинені воєнними діями Росії проти України.

Раніше аналогічні заборони польотів запровадили Фінляндія та Латвія.