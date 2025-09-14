Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ЗМІ: Рубіо обговорить з Нетаньягу можливу анексію Західного берега
Номінант на посаду Державного секретаря США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо Марко Рубіо обговорить під час своєї поїздки до Ізраїлю можливість анексії Ізраїлем частин окупованого Західного берега у відповідь на заплановане визнання Держави Палестина.

Про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльських та американських офіційних осіб.

Нетаньягу досі не ухвалив рішення щодо масштабів анексії. За словами ізраїльського чиновника, Нетаньягу на зустрічі з Рубіо, хоче дізнатися, чи підтримає президент США Дональд Трамп анексію.

За словами двох ізраїльських чиновників, Рубіо на приватних зустрічах дав зрозуміти, що він не проти анексії Західного берега, і адміністрація Трампа не перешкоджатиме цьому.

За словами американського чиновника, заяви Ізраїлю викликали тривогу в адміністрації Трампа, головним чином тому, що не було чіткої позиції США з цього питання, і виникло відчуття, що уряд Ізраїлю намагається обмежити адміністрацію Трампа.

Основною проблемою Білого дому і Держдепу є застережженя ОАЕ, що анексія Ізраїлем частини Західного берега може призвести до краху Авраамських угод.

Співрозмовник, обізнаний з ситуацією, повідомив, що Об'єднані Арабські Емірати попередили адміністрацію Трампа та уряд Ізраїлю, що анексія Західного берега суттєво зашкодить мирному договору між ОАЕ та Ізраїлем.

"Білий дім, очевидно, бере участь у різних політичних дискусіях щодо Близького Сходу. Ми не коментуємо внутрішні зустрічі, що могли відбутися, а могли й ні", – заявив чиновник Білого дому.

Перед від'їздом до Ізраїлю Рубіо сказав журналістам, що збирається обговорити з ізраїльським урядом їхню відповідь на очікувану хвилю визнання палестинської держави.

"Ми сказали європейцям, що буде зустрічна реакція", – сказав Рубіо.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що Нетаньягу хоче з'ясувати у Рубіо, скільки місця США готові надати Ізраїлю щодо його відповіді на визнання палестинської держави, і особливо щодо питання анексії Західного берега.

На уточнення, чи Вашингтон готовий схвалити дії Ізраїлю у відповідь, Рубіо відповів, що про це можуть оголосити наступного тижня.

Очікується, що Рубіо візьме участь у заході, організованому групою ізраїльських поселенців на політично чутливій археологічній ділянці біля палестинського села Сільван у Східному Єрусалимі, неподалік від мечеті Аль-Акса.
