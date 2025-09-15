МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
FT: Індія не може укласти торговельну угоду із ЄС через суперечку із Пакистаном через рис басматі

Обидві країни є найбільшими у світі виробниками цього зерна і кожна претендує на виключне право використання назви.

Рис басматі
Фото: EPA/UPG

Суперечка щодо захищеного статусу рису басматі загострює напруженість між Індією та Пакистаном і може ускладнити зусилля Нью-Делі з укладання торговельної угоди з ЄС.

Про це пише Financial Times.

Обидві країни є найбільшими у світі виробниками цього зерна і кожна претендує на виключне право використання назви, прагнучи обмежити маркування "басматі" рисом, вирощеним лише на визначеній території. Це дозволяє виробникам встановлювати вищі ціни.

За даними джерел видання, перемовники ЄС, які перебувають у Нью-Делі для підписання угоди про вільну торгівлю, зазнають тиску щодо прийняття права Індії на використання позначення "басматі". Але це спричинило б дипломатичний конфлікт з Ісламабадом, тому Брюссель зволікає.

У 2018 році Індія подала заявку на одноосібне право, що обурило Пакистан. Нью-Делі чекає вже сім років на визнання своєї заявки на захист терміну на ринку.

У 2023 році Пакистан подав конкурентну заявку, щоб визначити регіон і методи виробництва рису, включно з чотирма районами Кашміру під пакистанським адмініструванням. Цю територію Індія вважає своєю.

Представники ЄС наголошують: затвердження претензії Пакистану означало б фактичне визнання його суверенітету над цими землями, що викликало б обурення Нью-Делі.

Для обох країн зерно давно є символом національної гордості. Воно переважно вирощується в спірному регіоні Пенджаб.На початку 2000-х Пакистан підтримав спробу Індії скасувати патенти на рис басматі, що належали американській компанії RiceTec, яку тоді звинувачували в "біопіратстві". Тоді ж країни створили робочі групи для подання спільної заявки до ЄС.

Але надії ЄС на співпрацю зникли після терактів у Мумбаї наприкінці 2008 року, в яких загинули понад 100 людей. Західні уряди та Індія звинуватили у підтримці нападників пакистанські спецслужби.

Хоча пакистанська заявка визнає, що басматі вирощується також в окремих регіонах Індії, Нью-Делі вимагає повної монополії, що може вдарити по пакистанських експортерах, які використовують маркування "басматі" для продажу зерна.Як зазначили у делегації ЄС у Пакистані, процедури за обома заявками –  індійською та пакистанською – йдуть паралельно.

"Обидві заявки на отримання статусу захищеного географічного зазначення розглядаються дуже уважно, і комісія розуміє їхню чутливість", – йдеться у заяві. 

Ібрагім Шафік, директор із експорту компанії Latif Rice Mills у Лахорі, заявив, що ексклюзивне право Індії означатиме втрату для пакистанських продавців можливості маркувати свій рис як басматі, а отже, "втрату і преміальної ціни, і частки ринку".

За його словами, басматі продається на $200–300 дорожче за тонну, ніж звичайні сорти. 

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял у п’ятницю після зустрічі з делегацією ЄС заявив, що країна працює над остаточним узгодженням угоди про вільну торгівлю, яка "принесе користь і бізнесу, і споживачам з обох сторін".
Теми: , ,
