Конор Макгрегор передумав балотуватися у президенти Ірландії

Але вважає, що це лише початок його політичної кар'єри.

Конор Макгрегор під час інавгурації Дональда Трампа
Фото: EPA/UPG

Колишній чемпіон промоушену боїв без правил UFC Конор Макгрегор у мережі X оприлюднив заяву про відмову від участі у виборах президента Республіки Ірландія.

За словами епатажного спортсмена, в його рідній країні на тлі "дефіциту демократії" виник рух патріотів, які "змінили течію, щоб захистити ірландський спосіб життя". Підтримуючи ці настрої, Макгрегор має намір "використати свій міжнародний вплив для просування інтересів Ірландії".

Проте робитиме він це все ж не у статусі глави держави: після обговорення з родиною Конор вирішив зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Попри самоусунення від виборів, Макгрегор вважає, що це лише старт його політичної кар'єри, та анонсував участь у наступних волевиявленнях.

Конор Макгрегор відомий не лише спортивними досягненнями, але й тісними зв'язками з відомими політиками: він є прихильником Дональда Трампа, а також називає ледь не другом російського диктатора Путіна, до якого приїздив на фінал чемпіонату світу з футболу і якому дарував свій брендований віскі.
