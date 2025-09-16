Пентагон підтвердив участь американських військових у спостереженні за навчаннями «Захід-2025» у Білорусі

Останній раз Штати направляли своїх представників на навчання «Захід» у 2021 році.

Міністерство оборони США підтвердило, що 15 вересня американські військові спостерігали за спільними російсько-білоруськими навчаннями «Захід-2025», пише Reuters.

Це перший такий випадок від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Американських військових сфотографували у Білорусі разом із делегаціями спостерігачів з інших країн.

«Посольство США в Мінську отримало запрошення для нашого військового аташе відвідати навчання «Захід-2025» у межах Дня почесних гостей, і ми його прийняли з огляду на недавні продуктивні двосторонні контакти», – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хреніков особисто привітав двох американських офіцерів, які подякували за запрошення. Reuters ідентифікувало одного з них як підполковника ВПС США Браяна Шупа.

