США зняли санкції з білоруського державного авіаперевізника "Белавиа"

Невідомо, коли це сталося, але рішення вже чинне. 

Олександр Лукашенко
Фото: ТАСС

Заступник спецпредставника США Кіта Келлога Джон Коул заявив про зняття американських санкцій з білоруського авіаперевізника "Белавиа". Про це він сказав під час візиту до Мінська, передає російськомовне бюро Радіо Свобода

Коли саме зняли ці обмежувальні санкції – невідомо, але Коул на зустрічі з Лукашенком сказав, що рішення вже чинне. Офіційно про це не оголошували. 

Санкції проти білоруського перевізника діяли з 2023-го. Їх приурочили до річниці протестів суспільства проти Лукашенка, який оголосив себе переможець виборів і силою розігнав незгодних.

Пресслужба білоруського правителя назвала цей візт Коула "новим раундом білорусько-американського діалогу". Мінськ спеціально під цю зустріч відпустив на волю ще 52 політв'язнів. Те саме він робив раніше, коли до Білорусі прилітав Кіт Келлог.

Політв'язні, що вийшли на волю сьогодні, були доставлені до Литви. Серед них є шестеро литовців. Президент Гітанас Науседа подякував США та Дональду Трампу за зусилля, докладені до звільнення. 

Для Коула це вже друга поїздка до Білорусі. Вона відбувається через день після російської дронової атаки на Польщу. Безпілотники залітали на польську території зокрема і з Білорусі – Мінськ повідомляв поляків про небезпеку. 
