У Києві на продажі гуманітарної допомоги викрито представницю одного з благодійних фондів, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Жінка за 14 тисяч доларів намагалася продати три автомобілі привезені з-за кордону для військових ЗСУ.

Потенційних “клієнтів” жінка підшукувала через оголошення на інтернет-платформах та спеціально створену спільноту в одній із соціальних мереж, де і рекламувала товар.

Умови продажу та ціну авто обговорювала під час особистих зустрічей та листувань із “клієнтами”. А після отримання обумовленої суми оформлювала необхідні документи та передавала машину новому власнику.

Правоохоронці затримали зловмисницю одразу після реалізації оборудки та отримання грошей.

Слідчі вже повідомили фігурантці про підозру. За бізнес на благодійності їй загрожує до семи років позбавлення волі.