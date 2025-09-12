БпЛА був без вибухівки.

В Болгарії на пляжі виявили безпілотник

Сьогодні, 12 вересня, на пляжі в Болгарії виявили БпЛА.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Болгарії.

Безпілотний літальний апарат літакового типу виявили у воді на Північному пляжі Бургаса.

“Після розвідки об'єкт був ідентифікований як літак (дрон), який не містить вибухової речовини та не становить небезпеки”, - йдеться у повідомленні.

З дозволу начальника штабу ВМС спеціалізована група транспортувала об'єкт на Військово-морську базу Бургас.