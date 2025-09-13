Єврокомісія пропонує обміняти російські активи на облігації ЄС для фінансування України

Така схема дозволила б уникнути юридичних ризиків, адже формально російські гроші залишалися б недоторканними.

Європейська комісія запропонувала новий механізм, який може дозволити спрямувати мільярди євро заморожених російських активів на підтримку України, не вдаючись до прямої конфіскації, пише Politico.

За інформацією джерел видання, ідею презентували на закритій зустрічі заступників міністрів фінансів у Брюсселі.

Йдеться про те, щоб використати кошти, які надходять на депозитні рахунки Європейського центробанку від активів Euroclear, і замінити їх облігаціями ЄС із нульовим купоном. Така схема дозволила б уникнути юридичних ризиків, адже формально російські гроші залишалися б недоторканними.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови «Про стан Союзу» заявила, що Україна почне виплачувати борг лише після того, як Росія перерахує репарації: «Гроші допоможуть Україні вже сьогодні».

Зараз у ЄС заморожені близько 200 мільярдів євро російських активів, більшість з яких зберігає Euroclear у Брюсселі. Водночас Київ наступного року прогнозує дефіцит бюджету у 8 мільярдів євро, і союзники шукають нові варіанти фінансування.

Пропозиція викликала обережний оптимізм, але поки не отримала схвалення. Бельгія і Euroclear неодноразово застерігали, що використання самих активів для видачі позики може призвести до юридичних ускладнень.