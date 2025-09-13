Єврокомісія пропонує обміняти російські активи на облігації ЄС для фінансування України

«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаСвіт

Єврокомісія пропонує обміняти російські активи на облігації ЄС для фінансування України

Така схема дозволила б уникнути юридичних ризиків, адже формально російські гроші залишалися б недоторканними.

Єврокомісія пропонує обміняти російські активи на облігації ЄС для фінансування України
Єврокомісія
Фото: energynews.com.ua

Європейська комісія запропонувала новий механізм, який може дозволити спрямувати мільярди євро заморожених російських активів на підтримку України, не вдаючись до прямої конфіскації, пише Politico.

За інформацією джерел видання, ідею презентували на закритій зустрічі заступників міністрів фінансів у Брюсселі.

Йдеться про те, щоб використати кошти, які надходять на депозитні рахунки Європейського центробанку від активів Euroclear, і замінити їх облігаціями ЄС із нульовим купоном. Така схема дозволила б уникнути юридичних ризиків, адже формально російські гроші залишалися б недоторканними.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови «Про стан Союзу» заявила, що Україна почне виплачувати борг лише після того, як Росія перерахує репарації: «Гроші допоможуть Україні вже сьогодні».

Зараз у ЄС заморожені близько 200 мільярдів євро російських активів, більшість з яких зберігає Euroclear у Брюсселі. Водночас Київ наступного року прогнозує дефіцит бюджету у 8 мільярдів євро, і союзники шукають нові варіанти фінансування.

Пропозиція викликала обережний оптимізм, але поки не отримала схвалення. Бельгія і Euroclear неодноразово застерігали, що використання самих активів для видачі позики може призвести до юридичних ускладнень.

  • Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вважає, що заморожені державні активи Росії наразі мають залишатися в депозитарії Euroclear. За його словами, спроби вилучення активів на користь України можуть спричинити серйозні юридичні проблеми.
  • У 2025-му ЄС передав Україні 10,1 млрд євро із заморожених активів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies