Внаслідок вибуху в барі у Мадриді вчора загинула одна людина та щонайменше 25 отримали поранення.
Про це повідомляє DW з посиланням на місцеву владу.
Рятувальники знайшли тіло чоловіка рано вранці в неділю.
Служби екстреної допомоги повідомили в суботу ввечері, що двоє жертв перебувають у важкому стані, а троє – у потенційно серйозному.
Начальник пожежної служби Хав'єр Ромеро повідомив, що чотирьох людей витягнули з-під завалів живими.
Що стало причиною вибуху
Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух у барі “Mis Tesoros” стався о 15:00 за місцевим часом в районі Пуенте-де-Вальєкас. Причиною був витік газу.
За інформацією газети El Pais, керівник пожежної служби Мадридської міської ради Карлос Марін пояснив, що тип газу досі не встановили, а також причину чи точне місце, де стався вибух.
Заступниця мера Інмакулада Санс сказала, що ще “зарано прогнозувати, що могло стати причиною вибуху”.
Actualización #explosión Manuel Maroto.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 14, 2025
A los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal.
Se trata de un hombre localizado esta madrugada tras una nueva búsqueda de @BomberosMad junto a la unidad canina de @policia.
Una psicóloga de @SAMUR_PC atiende a los familiares. pic.twitter.com/fMYXHTs0ZM