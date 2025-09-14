Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Унаслідок вибуху в барі у Мадриді загинула людина, щонайменше 25 осіб отримали поранення

Стався витік газу, причина вибуху встановлюється.

Унаслідок вибуху в барі у Мадриді загинула людина, щонайменше 25 осіб отримали поранення
Фото: x.com/zonaretiro

Внаслідок вибуху в барі у Мадриді вчора загинула одна людина та щонайменше 25 отримали поранення.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеву владу.

Рятувальники знайшли тіло чоловіка рано вранці в неділю.

Служби екстреної допомоги повідомили в суботу ввечері, що двоє жертв перебувають у важкому стані, а троє – у потенційно серйозному.

Начальник пожежної служби Хав'єр Ромеро повідомив, що чотирьох людей витягнули з-під завалів живими.

Що стало причиною вибуху

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух у барі “Mis Tesoros” стався о 15:00 за місцевим часом в районі Пуенте-де-Вальєкас. Причиною був витік газу.

За інформацією газети El Pais, керівник пожежної служби Мадридської міської ради Карлос Марін пояснив, що тип газу досі не встановили, а також причину чи точне місце, де стався вибух.

Заступниця мера Інмакулада Санс сказала, що ще “зарано прогнозувати, що могло стати причиною вибуху”.
