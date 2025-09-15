Топдипломат Китаю Ван Ї прибув до Польщі

Це вже третя європейська країна, до якої він поїхав під час нинішнього туру.

Китайський топдипломат Ван Ї прибув до Польщі у продовження свого європейського турне. До цього він був в Австрії та Словенії, передає The Guardian.

Під час візиту до Словенії він розкритикував нещодавній заклик американського президента Дональда Трампа підвищити для Китаю тарифи з 50 % до 100. Також він заявив, що Пекін хоче мирного рішення.

"Китай не бере участі у війнах і не планує їх, Китай заохочує мирні переговори та сприяє політичному врегулюванню гарячих питань шляхом діалогу", – заявив Ван Ї минулими вихідними, повідомляє China Daily.

Під час візиту до Словенії Ван зустрівся з президентом Національної ради Марко Лотріком.

Фото: Сіньхуа Ван Ї і Марко Лотрік, Словенія

Паралельно з турне Ван Ї у Мадриді проходять тарифні перемовини США і Китаю. Це третій раунд переговорів після Женеви та Лондона, коли сторони домовилися про ще одне 90-денне перемир'я.