Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

Топдипломат Китаю Ван Ї прибув до Польщі

Це вже третя європейська країна, до якої він поїхав під час нинішнього туру. 

Китайський топдипломат Ван Ї прибув до Польщі у продовження свого європейського турне. До цього він був в Австрії та Словенії, передає The Guardian.

Під час візиту до Словенії він розкритикував нещодавній заклик американського президента Дональда Трампа підвищити для Китаю тарифи з 50 % до 100. Також він заявив, що Пекін хоче мирного рішення.

"Китай не бере участі у війнах і не планує їх, Китай заохочує мирні переговори та сприяє політичному врегулюванню гарячих питань шляхом діалогу", – заявив Ван Ї минулими вихідними, повідомляє China Daily.

Під час візиту до Словенії Ван зустрівся з президентом Національної ради Марко Лотріком.

Ван Ї і Марко Лотрік, Словенія
Фото: Сіньхуа
Ван Ї і Марко Лотрік, Словенія

Паралельно з турне Ван Ї у Мадриді проходять тарифні перемовини США і Китаю. Це третій раунд переговорів після Женеви та Лондона, коли сторони домовилися про ще одне 90-денне перемир'я. 
