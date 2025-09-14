Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСвіт

В Іспанії стартували економічні перемовини між Вашингтоном та Пекіном

Обговорення мають охопити питання тарифів США та національної безпеки, а також статус застосунку TikTok у Штатах. Також мова йтиме про зустріч Дональда Трампа та Сі Цзиньпіна.

В Іспанії стартували економічні перемовини між Вашингтоном та Пекіном
Міністр фінансів США Скотт Бессент і віцепрем'єр Китаю Хе Ліфен, травень 2025 року
Фото: EPA/UPG

Представники США та Китаю розпочали новий раунд економічних переговорів у Мадриді, повідомляє Bloomberg.

Делегація Сполучених Штатів на чолі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та торговим представником Джеймісоном Гріром, а також китайська група на чолі з віцепрем'єром Хе Ліфеном, прибули до місця проведення заходу до іспанської столиці сьогодні вдень. За словами урядовця США, переговори розпочалися невдовзі після цього.

Обговорення мають охопити питання торгівлі, зокрема тарифи США, економіки та національної безпеки, а також статус застосунку TikTok компанії ByteDance, для якої цього тижня закінчується термін досягнення угоди, щоб забезпечити продовження її діяльності в США. 

Очікується також, що посадовці закладуть основу для потенційної зустрічі між лідерами країн Дональдом Трампом та Сі Цзиньпіном вже у жовтні, коли лідери планують відвідати саміт у Південній Кореї.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що його делегація перебуватиме в Іспанії з 14 по 17 вересня. Візит Бессента є частиною поїздки американського чиновника до Іспанії та Великої Британії, яка розпочалася 12 вересня і триватиме до четверга, 18 вересня. Президент Трамп також має відвідати Велику Британію цього тижня.

  • Напередодні переговорів у неділю Китай розпочав два розслідування, спрямовані проти напівпровідникової промисловості США, зокрема антидемпінгове розслідування щодо низки аналогових мікросхем американського виробництва. 
  • Перед цим США додали ще 23 китайські компанії до свого “чорного списку”, який вводить обмеження проти бізнесів, які вважають такими, що “діють усупереч національній безпеці чи зовнішньополітичним інтересам США”.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies