В Іспанії стартували економічні перемовини між Вашингтоном та Пекіном

Представники США та Китаю розпочали новий раунд економічних переговорів у Мадриді, повідомляє Bloomberg.

Делегація Сполучених Штатів на чолі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та торговим представником Джеймісоном Гріром, а також китайська група на чолі з віцепрем'єром Хе Ліфеном, прибули до місця проведення заходу до іспанської столиці сьогодні вдень. За словами урядовця США, переговори розпочалися невдовзі після цього.

Обговорення мають охопити питання торгівлі, зокрема тарифи США, економіки та національної безпеки, а також статус застосунку TikTok компанії ByteDance, для якої цього тижня закінчується термін досягнення угоди, щоб забезпечити продовження її діяльності в США.

Очікується також, що посадовці закладуть основу для потенційної зустрічі між лідерами країн Дональдом Трампом та Сі Цзиньпіном вже у жовтні, коли лідери планують відвідати саміт у Південній Кореї.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що його делегація перебуватиме в Іспанії з 14 по 17 вересня. Візит Бессента є частиною поїздки американського чиновника до Іспанії та Великої Британії, яка розпочалася 12 вересня і триватиме до четверга, 18 вересня. Президент Трамп також має відвідати Велику Британію цього тижня.