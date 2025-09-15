Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаСвіт

У Грузії заарештували "афериста з Tinder"

Арешт провели за запитом Інтерполу. 

У Грузії заарештували "афериста з Tinder"
Аферист з Тіндера Шімон Хают
Фото: Tages-Anzieger

В Грузії заарештували "афериста з Tinder" – чоловіка на ім'я Шімон Єгуда Хают, також відомого як Саймон Леваєв. Його заарештували за запитом Інтерполу в аеропорту Батумі, передає дані агентства AFP The Guardian

Затримання підтвердив речник міністерства внутрішніх справ Грузії Тато Кучава. Інші деталі невідомі.

Шімон Єгуда Хают підозрюється в обмані різних жінок, з якими він знайомився в застосунку Tinder. У період з 2017 до 2019 він видавав себе за багатого спадкоємця і виманював у жінок великі суми коштів, які пізніше так і не повернув. 

Ошуканству, влаштованому чоловіком, присвятили документальний фільм на Netflix. 
﻿
