Комісія ООН дійшла висновку, що Ізраїль проводить у Газі геноцид: його дії відповідають 4 з 5 ознак

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації з правами людини на окупованих палестинських територіях дійшла висновку, що Ізраїль проводить геноцид у Смузі Гази. Про це пишуть The Guardian з посиланням на дані AFP і Anadolu.

Члени комісії вважають, що геноцид триває з жовтня 2023-го, і його метою є "знищення палестинців" на території Гази. Комісія закликала Ізраїль та всі інші країни дотримуватися зобов'язань перед міжнародним правом і "покласти край геноциду та покарати відповідальних за нього".

"Ми дійшли висновку, що те, що відбувається в Газі, є геноцидом, і відповідальність лежить на Державі Ізраїль", – сказала голова комісії Наві Піллей.

Комісія після дворічного розслідування заявила, що влада Ізраїлю і його армія вчинили "чотири з п'яти" актів геноциду, визначених Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покаранню за нього 1948 року. Це вбивство, заподіяння тяжких фізичних чи психічних ушкоджень, навмисне створення умов життя, розрахованих на повне або часткове знищення людей, вжиття заходів для запобіганню народжуваності.

У звіті йдеться про чіткі заяви ізраїльської цивільної та військової влади та характер поведінки ізраїльських сил безпеки, які вчиняли "з наміром знищити, повністю або частково, палестинців у секторі Газа як групу".

В Ізраїлі звіт назвали сфальсифікованим. Речник МЗС назвав трьох експертів комісії "проксі ХАМАСу", які покладаються "повністю на брехню ХАМАС, відмиту та повторену іншими", яка "вже була повністю спростована".

Що відбувається у Смузі Гази?

16 вересня армія Ізраїлю розпочала наземну операцію в місті Газа.

"Армія оборони Ізраїлю розпочала ліквідацію терористичної інфраструктури ХАМАС у місті Газа. Газа – небезпечна зона бойових дій. Перебування в місті наражає вас на небезпеку. Заради вашої безпеки якомога швидше евакуюйтеся до оголошених безпечних зон на транспортних засобах або пішки через коридор Аль-Рашид на південь від Ваді-Гази. Приєднуйтесь до понад 40% мешканців міста, які вже евакуювалися, щоб захистити власну безпеку та безпеку своїх близьких", – заявив вранці речник армії.

Усі спроби досягнути нового припинення вогню і закінчити майже дворічну війну, розпочату атакою ХАМАС на Ізраїль, поки що виявилися марними. Ізраїль декларує своєю метою повне знищення ХАМАС і нещодавно вдарив по Катару, в столиці якого, як він заявив, перебували деякі лідери цього терористичного угруповання.

ХАМАС продовжує утримувати близько 50 заручників, 20 з яких, за попередніми даними, живі. Припинення війни вимагають не лише світові лідери, а й частина мешканців Ізраїлю. Вони прагнуть звільнення своїх рідних з полону і виходять на протести з закликами до влади допомогти їм і домовитися про закінчення боїв.

Нинішня війна між ХАМАС та Ізраїлем триває з 7 жовтня 2023.