Ізраїль атакував лідерів ХАМАС у Катарі

9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі, пише Reuters.

Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.

Очевидці повідомили про кілька вибухів у столиці Катару Досі. Чорний дим піднімався з АЗС, поряд із якою розташований житловий комплекс, що перебуває під охороною елітної гвардії еміра з початку конфлікту в Газі.

Ізраїльські ЗМІ з посиланням на високопосадовця повідомили, що атака була спрямована проти вищого керівництва ХАМАС, зокрема проти головного переговорника руху.

Катар, який виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, різко засудив напад. Влада країни заявила, що це «боягузливе» порушення міжнародного права.