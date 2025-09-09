Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Франсуа Байру подав у відставку після провалу голосування в парламенті

Тим часом «Нескорена Франція» ініціює імпічмент Макрона.

Франсуа Байру подав у відставку після провалу голосування в парламенті
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

9 вересня глава уряду Франсуа Байру подав заяву про відставку президенту Франції Еммануелю Макрону, пише BFM TV.

Це сталося після того, як напередодні парламент відхилив запит прем’єр-міністра на вотум довіри.

Байру залишає посаду глави уряду та покидає Єлисейський палац, однак до призначення наступника продовжить виконувати обов’язки прем’єра.

У понеділок під час голосування він отримав лише 194 голоси підтримки проти 364 голосів «проти». Це призвело до відставки не лише самого прем’єр-міністра, але й усього його уряду.

Відповідно до статті 49 Конституції Франції, глава уряду може поставити питання про довіру своєму кабінету. Згідно зі статтею 50, у випадку відмови парламенту прем’єр-міністр зобов’язаний подати у відставку.

На тлі відставки Байру лідерка ультралівої партії «Нескорена Франція» Матільда Пано заявила, що політична сила подасть клопотання про імпічмент президента Еммануеля Макрона.
