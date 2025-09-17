Засудженого експрезидента Бразилії госпіталізували

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару, якого верховний суд країни визнав винним у спробі організації державного перевороту та засудив до 27 років за ґратами, опинився в лікарні.

Як пише Deutsche Welle, 70-річний політик був госпіталізований просто з будинку, де перебував під домашнім арештом. Болсонару мав низький тиск та відчував нудоту. Його син Флавіо описав ситуацію як "надзвичайну" та закликав "молитися, щоб це не виявилося чимось серйозним".

Пізшіне дружина експрезидента Мішель повідомила, що її чоловік отримує належне лікування, а його стан контролюють медики.

Болсонару страждає від хронічних проблем зі здоров'ям після того, як у 2018 році на нього було скоєно замах з ножем. Цьогоріч йому довелося вчергове перенести складну операцію.