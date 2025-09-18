Ірландський депутат зазнав критики через гелловінський костюм Обами

Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Випадок, який нібито компрометує політика, стався 16 років тому.

Еоін Хейз
Фото: RTE

Депутат парламенту Ірландії від Соціал-демократичної партії Еоін Хейз опинився в епіцентрі скандалу через свій вибір костюму на Гелловін у далекому 2009 році - тоді він перевтілився на вечірку у президента США Барака Обаму.

Як пише The Guardian, Хейз вдався до техніки blackface, коли темношкірість імітують за допомогою підручних засобів - наприклад, крему для чищення взуття. Такі дії вважаються зневажливими та сприймаються як прояв расизму. 

Хейз публічно вибачився за те, що сталося 16 років тому. Він заявив, що пізніше усвідомив свою помилку та неприпустимість подібних дій. У 2012-ому майбутній депутат навіть долучився до просування політичної кампанії Обами.

У Соціал-демократичній партії, попри заклики деяких представників громадськості, вирішили не карати Хейза виключенням зі свого складу. Керівництво політсили наголошує, що обов'язково вдалося б до санкцій, якби цей епізод трапився навіть минулого року - але минуло надто багато часу, щоб змушувати нести за це відповідальність. 
