​На пляжі у Латвії знайшли уламок російського дрона

Уламок виявився хвостовою частиною російського дрона “Гербера”.

Фото: Міноборони Латвії

У Латвії було знайдено фрагмент хвоста дрона, викинутий з моря. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Латвії.

“Сьогодні на пляжі Варвської волості Вентспілського краю було знайдено фрагмент хвоста дрона, викинутий з моря”, - йдеться у повідомленні. 

На місце знахідки вирушила група знешкодження боєприпасів, що не вибухнули. 

Пізніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що об'єкт не є вибухонебезпечним.

“Ми можемо підтвердити, що фрагмент дрона, викинутий сьогодні з моря, є хвостовою частиною російського “приманки”-дрона “Гербера”, - написав міністр.

  • 10 липня у першому такому випадку БпЛА спершу прийняли за «Shahed», який Росія використовує проти України. Згодом з’ясувалося, що це був візуально схожий на нього російський дрон "Гербера", призначений для обману систем ППО.

  • 1 серпня на полігоні в Литві знайшли ще один ворожий безпілотник. Він кілька днів тому залетів з Білорусі. Безпілотник схожий на російський дрон "Гербера", призначений для обману систем протиповітряної оборони. Це вже другий ворожий безпілотник, який потрапив на територію країни.
