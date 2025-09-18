​На пляжі у Латвії знайшли уламок російського дрона

У Латвії було знайдено фрагмент хвоста дрона, викинутий з моря.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Латвії.
“Сьогодні на пляжі Варвської волості Вентспілського краю було знайдено фрагмент хвоста дрона, викинутий з моря”, - йдеться у повідомленні.
На місце знахідки вирушила група знешкодження боєприпасів, що не вибухнули.
Пізніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що об'єкт не є вибухонебезпечним.
“Ми можемо підтвердити, що фрагмент дрона, викинутий сьогодні з моря, є хвостовою частиною російського “приманки”-дрона “Гербера”, - написав міністр.
- 5 серпня Генеральна прокуратура Литви повідомила про виявлення безпілотника з вибуховим пристроєм на полігоні Гайжюнай.
-
28 липня невідомий дрон порушив повітряний простір Литви, його зафіксували ще над територією Білорусі. Це вже другий випадок порушення БпЛА повітряного простору Литви.
-
10 липня у першому такому випадку БпЛА спершу прийняли за «Shahed», який Росія використовує проти України. Згодом з’ясувалося, що це був візуально схожий на нього російський дрон "Гербера", призначений для обману систем ППО.
- 1 серпня на полігоні в Литві знайшли ще один ворожий безпілотник. Він кілька днів тому залетів з Білорусі. Безпілотник схожий на російський дрон "Гербера", призначений для обману систем протиповітряної оборони. Це вже другий ворожий безпілотник, який потрапив на територію країни.