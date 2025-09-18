​На пляжі у Латвії знайшли уламок російського дрона

У Латвії було знайдено фрагмент хвоста дрона, викинутий з моря.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Латвії.

“Сьогодні на пляжі Варвської волості Вентспілського краю було знайдено фрагмент хвоста дрона, викинутий з моря”, - йдеться у повідомленні.

На місце знахідки вирушила група знешкодження боєприпасів, що не вибухнули.

Пізніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що об'єкт не є вибухонебезпечним.

“Ми можемо підтвердити, що фрагмент дрона, викинутий сьогодні з моря, є хвостовою частиною російського “приманки”-дрона “Гербера”, - написав міністр.

5 серпня Генеральна прокуратура Литви повідомила про виявлення безпілотника з вибуховим пристроєм на полігоні Гайжюнай.

28 липня невідомий дрон порушив повітряний простір Литви, його зафіксували ще над територією Білорусі. Це вже другий випадок порушення БпЛА повітряного простору Литви.