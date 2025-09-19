Reuters: ЄС узгоджує позицію щодо запуску цифрового євро

Міністри фінансів Європейського Союзу узгоджують план дій щодо запуску цифрової валюти євро, яка має стати альтернативою домінуючим системам Visa та Mastercard, — пише Reuters.

Дискусії щодо запровадження цифрового євро тривають уже шість років, але саме зараз проєкт набув актуальності через прагнення ЄС зменшити залежність від інших країн у стратегічних сферах – енергетиці, фінансах і обороні.

Як ознака прогресу, міністри фінансів ЄС під час зустрічі з президентом ЄЦБ Крістін Лагард та єврокомісаром Валдісом Домбровскісом у Копенгагені досягли угоди щодо наступних кроків.

"Нам потрібно продовжувати роботу з власною системою цифрових платежів, щоб зменшити залежність від інших постачальників", – заявив міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо перед початком зустрічі в Копенгагені.

Попри широку політичну підтримку, Європарламент ще не ухвалив необхідне законодавство.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) сподівається, що всі рішення буде ухвалено в першій половині наступного року, після чого розроблення може зайняти ще два з половиною – три роки.

Цифрове євро має виглядати як електронний гаманець, гарантований центральним банком. Це дозволить проводити платежі онлайн без участі Visa, Mastercard чи PayPal.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що створення цифрової валюти допоможе посилити стратегічну автономію Європи й розвинути єдину платіжну систему для всього ЄС.

"Ми розглядаємо це як важливий проєкт, як з погляду технологічного розвитку, так і з погляду стратегічної автономії ЄС", – сказав він.

Деякі євродепутати та банкіри висловлюють побоювання, що цифрове євро може забрати частину клієнтів у комерційних банків і створити ризики, зокрема масового "відтоку" грошей із банківських рахунків.