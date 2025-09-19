Reuters: ЄС узгоджує позицію щодо запуску цифрового євро

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаСвіт

Reuters: ЄС узгоджує позицію щодо запуску цифрового євро

Цифрове євро має виглядати як електронний гаманець, гарантований центральним банком.

Reuters: ЄС узгоджує позицію щодо запуску цифрового євро
Фото: З відкритих джерел

Міністри фінансів Європейського Союзу узгоджують план дій щодо запуску цифрової валюти євро, яка має стати альтернативою домінуючим системам Visa та Mastercard, — пише Reuters.

Дискусії щодо запровадження цифрового євро тривають уже шість років, але саме зараз проєкт набув актуальності через прагнення ЄС зменшити залежність від інших країн у стратегічних сферах – енергетиці, фінансах і обороні.

Як ознака прогресу, міністри фінансів ЄС під час зустрічі з президентом ЄЦБ Крістін Лагард та єврокомісаром Валдісом Домбровскісом у Копенгагені досягли угоди щодо наступних кроків.

"Нам потрібно продовжувати роботу з власною системою цифрових платежів, щоб зменшити залежність від інших постачальників", – заявив міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо перед початком зустрічі в Копенгагені.

Попри широку політичну підтримку, Європарламент ще не ухвалив необхідне законодавство.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) сподівається, що всі рішення буде ухвалено в першій половині наступного року, після чого розроблення може зайняти ще два з половиною – три роки.

Цифрове євро має виглядати як електронний гаманець, гарантований центральним банком. Це дозволить проводити платежі онлайн без участі Visa, Mastercard чи PayPal.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що створення цифрової валюти допоможе посилити стратегічну автономію Європи й розвинути єдину платіжну систему для всього ЄС.

"Ми розглядаємо це як важливий проєкт, як з погляду технологічного розвитку, так і з погляду стратегічної автономії ЄС", – сказав він.

Деякі євродепутати та банкіри висловлюють побоювання, що цифрове євро може забрати частину клієнтів у комерційних банків і створити ризики, зокрема масового "відтоку" грошей із банківських рахунків.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies