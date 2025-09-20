У США під час військових навчань загинули двоє польських солдатів

Під час нічних парашутних тренувань у Сполучених Штатах загинули два польські спецпризначенці.

Про це повідомило Генеральне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Інцидент стався 19 вересня. Спеціальна комісія розслідує обставини трагедії.

Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych.



Rodziny poległych zostały objęte wszechstronnym… pic.twitter.com/NgJDDX7gxL — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) September 19, 2025

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш висловив співчуття родинам.

"Надзвичайно сумна новина надійшла до нас зі Сполучених Штатів. Під час нічних парашутних навчань у США загинули двоє наших чудових бійців спецпризначенців. Сім'ям загиблих надано повну підтримку. Висловлюю їм свої найглибші співчуття", – написав він на платформі X.