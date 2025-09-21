Трамп закликав союзників знизити ціни на нафту – "тоді настане кінець війни в Україні"

Президент США Дональд Трамп під час виступу на вечері в Маунт-Верноні заявив, що зниження світових цін на нафту може стати ключем до завершення війни Росії проти України, пише LIGA.net.

За його словами, Сполучені Штати вже збільшують видобуток нафти та докладають максимум зусиль, аби знизити її вартість на світовому ринку. Це, на думку Трампа, здатне створити серйозний економічний тиск на Росію.

"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну", — наголосив він.

Трамп також наголосив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним. Він нагадав, що війна щотижня забирає життя від 5 до 7 тисяч людей, і закликав інші країни наслідувати приклад США.