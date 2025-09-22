Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Понад половина поляків підтримують повернення обов'язкової військової служби

Не підтримують це понад 40% опитаних.

Фото: Укрінформ

Згідно із даними соцопитування, більше половини поляків, 50,5%, підтримують повернення обов'язкової військової служби. Не підтримують це понад 40% опитаних.

Про це пише RMF24.

Респондентів запитали, чи повинна Польща, враховуючи поточну світову ситуацію, відновити обов'язкову військову службу. 

Загалом 50,5% респондентів підтримують цей підхід. З них 21% обрали "безумовно так", а 29,5% – "ймовірно, так".Противників повернення до обов'язкової військової служби дещо менше: 40,6% респондентів.  Відповідь "скоріше ні" обрали 28,2% респондентів, а "точно ні" – 12,4%. 

Майже кожен десятий поляк (8,9%) не має думки з цього питання або йому важко висловити чітку думку.

Опитування проводили з 13 по 15 вересня на репрезентативній вибірці з 1000 осіб. 

Минулого місяця Міністерство національної оборони Польщі представило проєкт військових кваліфікацій на 2026 рік. Повістки на проходження військової комісії можуть бути видані не лише молодим чоловікам, а й жінкам з певними кваліфікаціями та особам віком до 60 років.

Найбільшою групою, яка підлягатиме кваліфікаційному процесу, будуть чоловіки 2007 року народження. Крім того, можуть бути призвані чоловіки віком 20-24 років, які ще не мають військової кваліфікації. Особи, які були тимчасово непрацездатними до служби у період з 2024 по 2025 рік, також будуть розглянуті для участі в комісії, за умови, що їхня непрацездатність закінчиться до закінчення кваліфікаційного процесу наступного року.

Нововведенням буде поширення зобов'язання на жінок, народжених між 1999 і 2007 роками, які мають кваліфікацію, корисну у війську, зокрема медичний диплом або диплом з інформатики. Добровольці старше 18 років та особи віком до 60 років, які ще не врегулювали свій статус військової служби, також можуть отримати повістку. 

Явка на військову комісію є обов'язковою для всіх, хто отримав повістку. За неявку можуть покарати штрафом розміром до 5000 злотих. Несплата штрафу може призвести до утримання із заробітної плати або іншого доходу.

У 2026 році кількість осіб, які мають право на військову кваліфікацію, зросте приблизно до 235 000. Це на 5 000 більше, ніж у 2023 році. Збільшення кількості призовників має на меті доповнити ресурси Збройних сил Польщі. Конкретні терміни для окремих регіонів будуть встановлені воєводами та опубліковані в місцевих оголошеннях та на вебсайтах воєводських управлінь.
