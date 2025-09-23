Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шоу Джиммі Кіммела, відстороненого через критику Трампа, повертають в етер

Коміка підтримали зірки Голлівуду та колеги за цехом.

Шоу Джиммі Кіммела, відстороненого через критику Трампа, повертають в етер
Джиммі Кіммел
Фото: Newsweek

Компанія Disney, якій належить телевізійна мережа ABC, заявила про повернення до етеру вечірнього шоу Джиммі Кіммела.

Як пише BBC, представники медіаімперії аргументували своє рішення відсторонити популярного ведучого "потребою уникнути подальшого розпалювання напруженості в емоційний момент для країни". З Кіммелом було проведено "розмови", після яких його програму знову запустять з вівторка.

Понад 400 зірок Голлівуду та телевізійних коміків, серед яких автори схожих за форматом шоу Джиммі Фелон та Стівен Кольбер, а також актори Дженніфер Еністон, Меріл Стріп, Роберт де Ніро, Бен Стіллер та інші, долучилися до вимоги повернути Кіммела в етер, називаючи це "моментом захисту свободи слова". 

Джиммі Кіммел опинився поза екраном через свій монолог, у якому звинуватив представників Республіканської партії у спробі виставити вбивцю Чарлі Кірка "ким завгодно, але не правим радикалом". Він також порівняв "скорботу" Дональда Трампа за вбитим активістом з тим, як "чотирирічка сумує за померлою акваріумною рибкою". 

Трамп зловтішався з припинення трансляцій шоу, називаючи Кіммела "позбавленим таланту", а рейтинги програми "провальними".  
