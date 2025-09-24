Присяжні визнали винним чоловіка, який намагався вбити Трампа

У Флориді 59-річного Раяна Раута, якого минулоріч затримали поблизу гольф-центру Дональда Трампа зі зброєю, визнали винним у плануванні замаху на політика та інших чотирьох звинуваченнях.

Як пише CNN, присяжні після двох тижнів слухань одностайно вирішили, що чоловік мав намір вбити тоді ще кандидата у президенти США, а також незаконно володів вогнепальною зброєю і боєприпасами, з якими напав на федерального офіцера під час арешту.

Раут відмовився від адвокатів і захищав себе сам. Вислухавши рішення присяжних, він намагався встромити ручку собі у горло, проте його вчасно зупинили.

Тепер подальшу долю вбивці-невдахи вирішить суддя: за усіма звинуваченнями Рауту загрожує довічне ув'язнення.

Дональд Трамп відреагував на судовий процес у Флориді привітаннями на адресу генеральної прокурорки Пем Бонді та усієї команди департаменту юстиції.