Присяжні визнали винним чоловіка, який намагався вбити Трампа

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
ГоловнаСвіт

Присяжні визнали винним чоловіка, який намагався вбити Трампа

Раян Раут тепер чекатиме на вирок судді.

Присяжні визнали винним чоловіка, який намагався вбити Трампа
Суд над Раяном Раутом
Фото: ABC News

У Флориді 59-річного Раяна Раута, якого минулоріч затримали поблизу гольф-центру Дональда Трампа зі зброєю, визнали винним у плануванні замаху на політика та інших чотирьох звинуваченнях.

Як пише CNN, присяжні після двох тижнів слухань одностайно вирішили, що чоловік мав намір вбити тоді ще кандидата у президенти США, а також незаконно володів вогнепальною зброєю і боєприпасами, з якими напав на федерального офіцера під час арешту. 

Раут відмовився від адвокатів і захищав себе сам. Вислухавши рішення присяжних, він намагався встромити ручку собі у горло, проте його вчасно зупинили.

Тепер подальшу долю вбивці-невдахи вирішить суддя: за усіма звинуваченнями Рауту загрожує довічне ув'язнення. 

Дональд Трамп відреагував на судовий процес у Флориді привітаннями на адресу генеральної прокурорки Пем Бонді та усієї команди департаменту юстиції.   
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies