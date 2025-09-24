Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив про намір балотуватися на посаду генсека ООН

Кандидатуру Гроссі підтримують у Вашингтоні, але він заперечує, що є «американським вибором».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі публічно підтвердив намір балотуватися на посаду Генерального секретаря ООН після завершення мандату Антоніу Гутерреша у 2027 році, пише Bloomberg.

Офіційно аргентинський дипломат перебував у США для консультацій щодо ядерної програми Ірану. Неофіційно ж він використав візит, щоб продемонструвати свої амбіції очолити Організацію Об’єднаних Націй. 

Під час зустрічей із держсекретарем Марком Рубіо та спецпредставником Стівом Віткоффом Гроссі прямо підтвердив свою кандидатуру.

«Мені потрібна підтримка всіх», – сказав Гроссі в інтерв’ю в штаб-квартирі ООН. Він відкинув твердження, що є кандидатом США, наголосивши, що вже обговорював своє висування з дипломатами ЄС, Індії, Японії, Нігерії та Пакистану.

Втім, за даними кількох дипломатів, його стратегія значною мірою ґрунтується на підтримці адміністрації Дональда Трампа та її союзників. Міністр енергетики США Кріс Райт назвав Гроссі «значним покращенням» у порівнянні з чинним генсеком, похваливши його підхід до Ірану та розвитку атомної енергетики.

Штати останнім часом скоротили фінансування програм ООН, пов’язаних із кліматичною політикою та цілями сталого розвитку (SDGs), які у Вашингтоні критикують як «глобалістичний ідеологічний порядок денний». На цьому тлі Гроссі позиціонує себе як прагматичного дипломата, здатного зберегти фінансову підтримку ООН з боку США.

Серед ключових викликів для нього буде здобуття довіри країн, що наполягають на реформуванні організації, зокрема, щодо обмеження права вето в Раді Безпеки. Вирішальним для його шансів стане здатність поєднати підтримку Вашингтона із готовністю проводити зміни, яких вимагає більшість членів ООН.
