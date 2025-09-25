У аеропорті Вільнюса тимчасово зупиняли польоти через можливий дрон

Польоти у Вільнюському аеропорту тимчасово припинили через повідомлення про можливе виявлення безпілотника, пише LRT.
Як повідомив представник литовських аеропортів Тадас Василяускас, ввели обмеження 25 вересня близько 16-ої години.
О 16:11 усі обмеження зняли, жоден рейс не скасували та не перенаправили, затримки торкнулися лише чотирьох рейсів. З’ясувалося, що інцидент спричинив цивільний дрон DJI Mavic.
У Службі аеронавігації уточнили, що роботу аеропорту відновили після того, як не отримали підтвердження подальших польотів дрона.
- Це вже не перший випадок появи дронів на летовищі: 19 серпня та 2 вересня польоти у Вільнюському аеропорту також тимчасово зупиняли через появу БпЛА.
- Крім того, цього місяця Литва була змушена підняти літаки НАТО через порушення правил польоту російськими літаками.