У аеропорті Вільнюса тимчасово зупиняли польоти через можливий дрон

З'ясувалося, що інцидент спричинив цивільний дрон DJI Mavic.

дрон Mavic
Фото: Олександр Солонько

Польоти у Вільнюському аеропорту тимчасово припинили через повідомлення про можливе виявлення безпілотника, пише LRT.

Як повідомив представник литовських аеропортів Тадас Василяускас, ввели обмеження 25 вересня близько 16-ої години.

О 16:11 усі обмеження зняли, жоден рейс не скасували та не перенаправили, затримки торкнулися лише чотирьох рейсів. З’ясувалося, що інцидент спричинив цивільний дрон DJI Mavic.

У Службі аеронавігації уточнили, що роботу аеропорту відновили після того, як не отримали підтвердження подальших польотів дрона.

  • Це вже не перший випадок появи дронів на летовищі: 19 серпня та 2 вересня польоти у Вільнюському аеропорту також тимчасово зупиняли через появу БпЛА.
  • Крім того, цього місяця Литва була змушена підняти літаки НАТО через порушення правил польоту російськими літаками.
﻿
