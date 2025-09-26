Причиною є побоювання стосовно спостереження за цивільними у Газі.

Компанія Microsoft припинила надання послуг Міністерству оборони Ізраїлю, після того як виявила, що ці послуги використовують для масового стеження за палестинцями.

Про це пише Politico.

У серпні видання The Guardian писало, що ізраїльська армія проводить масове спостереження за палестинцями, збираючи великі обсяги даних телефонних дзвінків цивільних у Газі та на Західному березі й зберігаючи їх на серверах Microsoft у Європі.

Тепер президент Microsoft Бред Сміт у своєму блозі написав, що внутрішня перевірка "виявила докази, які підтверджують окремі елементи повідомлення The Guardian", включно з деталями щодо використання Ізраїлем хмарного сховища Azure у Нідерландах та послуг штучного інтелекту.

Сміт зазначив, що умови надання послуг Microsoft забороняють використання технологій для масового стеження за цивільними. Тому компанія припинила та деактивувала певні підписки й сервіси, які надавала Міністерству оборони Ізраїлю, включно з використанням конкретного хмарного сховища, а також сервісів і технологій штучного інтелекту.

За словами Сміта, Microsoft дотримується політики поваги до приватності клієнтів і компанія "не отримує доступ до контенту наших клієнтів у такого роду розслідуваннях".

Microsoft повідомила, що це рішення не вплине на її роботу з забезпечення кібербезпеки Ізраїлю та інших країн Близького Сходу, включно з країнами, що беруть участь в угодах Авраама (угода між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) про нормалізацію відносин, підписаний 15 вересня 2020 року. – Ред.)