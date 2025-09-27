ЗМІ: на зустрічі із генералами Гегсет розповість про "воїнський дух"

Він також представить нові стандарти для досягнення цієї мети.

На анонсованій раніше зустрічі генералів США міністр оборони Штатів Піт Гегсет має виголосити звернення про відновлення "воїнського духу" у Збройних силах країни та представити нові стандарти для досягнення цієї мети.

Як пише АВС, про це кажуть інформовані джерела.

Багато старших офіцерів прибудуть на базу морської піхоти в Квантико, штат Вірджинія, з усіх куточків США та світу. Захід може тривати лише пів години. За даними ABC News, викликали лише командирів, а не штабних офіцерів, і з ними буде старший радник із сержантського складу кожного підрозділу.

За словами посадовців, ця зустріч дозволить Гегсету особисто донести бачення "воїнського етосу" та окреслити подальший шлях. Це включатиме й обговорення нових стандартів, що визначатимуть, як американські війська мають діяти надалі.

Прес-секретар Пентагону Кінгслі Вілсон відмовився коментувати, що саме Хегсет планує обговорити у вівторок.

Ідею "відновлення воїнського етосу" Гегсет регулярно піднімає у своїх виступах у США та за кордоном. Хоча зустрічі міністра оборони з генералами та адміралами у поїздках або в Пентагоні – справа звична, збір такої великої кількості високопоставлених офіцерів в одному місці є винятковим випадком.

За статистикою Пентагону станом на червень, на активній службі перебуває 838 генералів та адміралів, серед них 446 мають звання від двох до чотирьох зірок. Водночас складно визначити, скільки з них є командирами, а скільки – штабними офіцерами.

Додаткові питання викликають заходи безпеки, необхідні для такого масштабного заходу на базі морської піхоти за 35 миль від Вашингтона, а також витрати на поїздки й проживання великої кількості високопоставлених військових і радників сержантського складу.

Пентагон планує записати відео зустрічі для майбутнього публічного поширення.

Запрошення, розіслані офіцерам цього тижня, не вказували тему чи причину зборів у Квантико. Тому дехто припускав, що це може бути пов’язано з попередньою заявою Гегсета про скорочення на 20% кількості "чотиризіркових" генералів та адміралів.

Стурбованість також викликали його попередні кадрові рішення, зокрема усунення 15 високопоставлених офіцерів, серед яких колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун-молодший та головна адмірал ВМС США Ліза Франчетті.