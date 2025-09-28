У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСвіт

Швейцарці вдруге голосують за впровадження електронних посвідчень особи

Відповідно до нового плану, електронні ID будуть повністю необов'язковими, ними керуватиме держава, а не приватні компанії, як це пропонувалося раніше.

Фото: EPA/UPG

У Швейцарії відбувається референдум щодо впровадження електронних посвідчень особи, повідомляє BBC.

Це вже друге загальнонаціональне голосування з цього питання після того, як виборці попередню пропозицію у 2021 році через побоювання щодо захисту даних та того, що запропонованою системою переважно керуватимуть приватні компанії.

Відповідно до нового плану, система буде повністю необов'язковою і буде у державному підпорядкуванні. Дані електронних посвідчень особи зберігатимуться на смартфонах користувачів, а не у централізованій базі.

План вже схвалили обидві палати парламенту і швейцарський уряд рекомендує підтримати його.

Швейцарці все ще зможуть використовувати фізичні національні посвідчення особи, яке є стандартом у країні протягом десятиліть. Щоб зняти занепокоєння щодо приватності, органи влади, які шукатимуть інформацію про особу, перевірять лише певні дані: наприклад, підтвердження віку чи громадянства

Прихильники плану кажуть, що система значно спростить мешканцям низку бюрократичних процеду – від укладання онлайн договору з мобільним оператором до підтвердження віку при купівлі алкоголю.

“Але Швейцарія має давню традицію захисту конфіденційності своїх громадян. Закони про банківську таємницю, які зараз значно послаблені, були розроблені для того, щоб захистити особисті фінанси людини від сторонніх очей держави”, ‒ зазначає BBC.

У Швейцарії також набагато менше камер відеоспостереження, ніж у багатьох інших європейських країн.

Противники цифрових посвідчень особи стверджують, що нововведення все ще є загрозою для конфіденційності особистої інформації. Вони також побоюються, що, попри обмеження щодо збору та зберігання даних, їх все ще можуть використовувати для стеження за людьми та в маркетингових цілях.

  • Цього тижня уряд Великої Британії оголосив про плани впровадження власного цифрового посвідчення особи у межах спроб обмежити кількість нелегальних мігрантів, які живуть та працюють у країні.
  • “Запропонований британський цифровий документ матиме менше цільових застосувань, але занепокоєння все ще викликають питання конфіденційності та безпеки даних”, ‒ зазначає видання.
