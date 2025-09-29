ХДС перемагає на місцевих виборах у Німеччині, а ультраправі програли всі міста

Партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) здобула вчора перемогу на виборах мерів у землі Північна Рейн-Вестфалія, повідомляють Euronews.
Йдеться зокрема про Дортмунд, де вперше з 1946 року мером став представник не від лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Місто очолив Александер Халуті.
Християнські демократи також здобули перемоги в Леверкузені та Білефельді.
Соціал-демократи зберегли Кельн, де Торстен Бурмайстер переміг кандидатку від “зелених” Беріван Аймаз, а також зберегли контроль над Обергаузеном, Гельзенкірхеном, Вупперталем і Мюльгаймом-ан-дер-Рур. Разом з тим “зелені” виграли у ХДС Мюнстер.
Водночас ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” попри те, що вийшла у другий тур у трьох муніципалітетах, ” не змогла отримати посаду у жодному місті. Кандидати від АдН зазнали поразки в Дуйсбурзі, Гельзенкірхені та Гагені: вперше в історії землі вони вийшли до другого туру, але програли з великим відривом опонентам з ХДС та СДПН.
- Результати майже 150 районів та міст показали силу ХДС у сільській місцевості, тоді як СДПН зберегла контроль над промисловими центрами. Дюссельдорф залишився під контролем ХДС, а Бохум – під контролем СДПН.
- Ці вибори стали індикатором перед федеральними виборами: основні партії “стримали наступ” ультраправих, конкуруючи при цьому за контроль над міськими районами.