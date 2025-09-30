“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Прем'єра Франції звинуватили у брехні щодо освіти

Політик нібито не закінчив магістратуру.

Прем'єра Франції звинуватили у брехні щодо освіти
Себастьєн Лекорню
Фото: EPA/UPG

Національна профспілка державних службовців освіти у Франції звинуватила нового прем'єр-міністра країни Себастьєна Лекорню у неправдивому твердженні про здобуття ступеня магістра. 

Як пише "Європейська правда", освітяни стверджують, що політик не завершив другий курс магістратури - проте у біографії називає себе магістром публічного права. При цьому на офіційному сайті прем'єра його академічний рівень не уточнюється: лише говориться про здобуття вищої освіти в одному з паризьких університетів.

Свої претензії до голови уряду профспілка оформила у вигляді скарги до Суду республіки - єдиного органу, який уповножений розглядати справи проти державних службовців.

Сам Лекорню назвав закиди щодо свого диплому наклепом та пообіцяв у відповідь подати до суду проти членів профспілки через "штучну полеміку, в якій відчувається певна форма соціальної зневаги".
