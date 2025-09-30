Прем'єра Франції звинуватили у брехні щодо освіти

Національна профспілка державних службовців освіти у Франції звинуватила нового прем'єр-міністра країни Себастьєна Лекорню у неправдивому твердженні про здобуття ступеня магістра.

Як пише "Європейська правда", освітяни стверджують, що політик не завершив другий курс магістратури - проте у біографії називає себе магістром публічного права. При цьому на офіційному сайті прем'єра його академічний рівень не уточнюється: лише говориться про здобуття вищої освіти в одному з паризьких університетів.

Свої претензії до голови уряду профспілка оформила у вигляді скарги до Суду республіки - єдиного органу, який уповножений розглядати справи проти державних службовців.

Сам Лекорню назвав закиди щодо свого диплому наклепом та пообіцяв у відповідь подати до суду проти членів профспілки через "штучну полеміку, в якій відчувається певна форма соціальної зневаги".