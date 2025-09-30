NYT: США депортували близько 100 іранців після угоди з Тегераном

Адміністрація США депортувала близько сотні іранців до Ірану після домовленості між урядами двох країн.

Як пише New York Times, про це повідомили двоє високопосадовців Ірану, залучених до переговорів, та американський чиновник, обізнаний з планами.

За словами іранських представників, літак, зафрахтований США, вилетів у понеділок увечері з Луїзіани та мав прибути до Ірану через Катар у вівторок. Американський чиновник підтвердив, що підготовка рейсу перебувала на фінальній стадії.

Особи депортованих і причини їхньої міграції залишаються невідомими. В останні роки кількість іранських мігрантів, що нелегально перетинають південний кордон США, зросла, багато з них заявляють про страх переслідувань за політичними та релігійними мотивами.

За словами іранських чиновників, серед депортованих є як чоловіки, так і жінки, зокрема подружні пари. Частина з них погодилася залишити США після кількох місяців у таборах, інші – ні. Майже в усіх випадках клопотання про притулок було відхилено або люди не встигли постати перед судом.

Такий крок став рідкісним прикладом співпраці США та Ірану і завершив багатомісячні перемовини. В іранському МЗС заявили, що координують повернення та отримали гарантії безпеки для депортованих, хоча багато з них залишаються розчарованими та навіть наляканими.

Ця депортація є одним із найрізкіших кроків адміністрації Трампа щодо примусового повернення мігрантів навіть у країни з тяжкими порушеннями прав людини. Раніше цього року США вже депортували групу іранців, зокрема навернених у християнство, які ризикують бути переслідуваними удома, – до Коста-Рики та Панами. Кампанія викликала позови з боку правозахисників, які критикували такі рейси.

Протягом десятиліть США надавали притулок іранцям, які тікали з країни, що має одну з найгірших репутацій у сфері прав людини, зокрема через переслідування правозахисниць, опозиційних політиків, журналістів, юристів, релігійних меншин та представників ЛГБТК+ спільноти.

Довгий час Вашингтон уникав депортацій до Ірану через відсутність стабільних дипломатичних відносин та труднощі з оформленням документів. Це змушувало утримувати мігрантів у спеціалізованих центрах або відпускати їх у США. У 2024 році США депортували трохи більше двох десятків іранців – рекорд за останні роки.

Крім політичних репресій, Іран переживає гостру економічну та енергетичну кризу – падіння валюти, гіперінфляцію, безробіття, перебої з водою та електроенергією. Ситуація ще більше загострилася після відновлення санкцій Ради Безпеки ООН, які набули чинності в суботу.