У Норвегії через заліт невідомого безпілотника закрили на ніч аеропорт

Eвечері 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через який було призупинено роботу місцевого аеропорту.
Про це повідомляє NRK.
Перше повідомлення про дрон надійшло до поліції о 20:17. Близько 21:50 диспетчери аеропорту побачили безпілотник і викликали правоохоронців.
"Ми спостерігали за дроном у повітрі, але нам не вдалося знайти жодного пілота, пов'язаного з цим дроном. Тож після тривалих пошуків ми завершили операцію на місці події", – розповів представник поліцейського округу Нурланда Мортен Соренсен.
За словами Кароліни Персен - прессекретарки компанії Avinor, яка управляє норвезькими аеропортами, попри інцидент, останній запланований рейс встиг приземлитися. Після цього аеропорт був закритий на ніч і відновив свою роботу у звичайному режимі вранці 1 жовтня.
Безпілотники в Норвегії
- 22 вересня невідомий дрон пролетів поруч з офісом прем'єр-міністра Норвегії, штабом армії та оборонним відомством країни. Пізніше стало відомо, БпЛА запустили сінгапурські туристи, подружжя оштрафували.
- Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що Росія тричі порушила повітряний простір країни у 2025 році. Інциденти, які сталися навесні і влітку й тривали від однієї до чотирьох хвилин, були першими такими порушеннями з боку Росії за понад 10 років.