У Норвегії через заліт невідомого безпілотника закрили на ніч аеропорт

Eвечері 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через який було призупинено роботу місцевого аеропорту.

Про це повідомляє NRK.

Перше повідомлення про дрон надійшло до поліції о 20:17. Близько 21:50 диспетчери аеропорту побачили безпілотник і викликали правоохоронців.

"Ми спостерігали за дроном у повітрі, але нам не вдалося знайти жодного пілота, пов'язаного з цим дроном. Тож після тривалих пошуків ми завершили операцію на місці події", – розповів представник поліцейського округу Нурланда Мортен Соренсен.

За словами Кароліни Персен - прессекретарки компанії Avinor, яка управляє норвезькими аеропортами, попри інцидент, останній запланований рейс встиг приземлитися. Після цього аеропорт був закритий на ніч і відновив свою роботу у звичайному режимі вранці 1 жовтня.

Безпілотники в Норвегії