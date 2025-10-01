У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСвіт

У Норвегії через заліт невідомого безпілотника закрили на ніч аеропорт

Попри інцидент, останній запланований рейс на 30 вересня встиг приземлитися. 

У Норвегії через заліт невідомого безпілотника закрили на ніч аеропорт
Аеропорт у місті Бреннейсунн
Фото: NKR

Eвечері 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через який було призупинено роботу місцевого аеропорту. 

Про це повідомляє NRK.

Перше повідомлення про дрон надійшло до поліції о 20:17. Близько 21:50 диспетчери аеропорту побачили безпілотник і викликали правоохоронців.

"Ми спостерігали за дроном у повітрі, але нам не вдалося знайти жодного пілота, пов'язаного з цим дроном. Тож після тривалих пошуків ми завершили операцію на місці події", – розповів представник поліцейського округу Нурланда Мортен Соренсен.

За словами Кароліни Персен - прессекретарки компанії Avinor, яка управляє норвезькими аеропортами,  попри інцидент, останній запланований рейс встиг приземлитися. Після цього аеропорт був закритий на ніч і відновив свою роботу у звичайному режимі вранці 1 жовтня.

Безпілотники в Норвегії 

  • 22 вересня невідомий дрон пролетів поруч з офісом прем'єр-міністра Норвегії, штабом армії та оборонним відомством країни. Пізніше  стало відомо, БпЛА запустили сінгапурські туристи, подружжя оштрафували.
  • Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що Росія тричі порушила повітряний простір країни у 2025 році. Інциденти, які сталися навесні і влітку й тривали від однієї до чотирьох хвилин, були першими такими порушеннями з боку Росії за понад 10 років.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies