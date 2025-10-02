Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Папа Лев XIV засудив тих, хто заперечує небезпеку кліматичних змін

Слова понтифіка сприйняли як критику Дональда Трампа.

Папа Лев XIV засудив тих, хто заперечує небезпеку кліматичних змін
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV вперше торкнувся теми глобального потепління у своїх публічних виступах, дорікнувши тим, хто применшує загрозу кліматичних змін.

Як пише BBC, понтифік звернувся до вірян на конференції, присвяченій 10-річчю виходу документу Laudato Si', написаного попереднім папою Франциском. У ньому питання клімату вперше було введено до кола головних проблем, яким має протистояти церква.

Лев XIV засудив людей, які "висміюють тих, хто говорить про небезпеку від глобального потепління". Папа також закликав кожного громадянина світу зробити свій внесок у боротьбу з цим викликом, адже "не лишилося можливості бути байдужим чи знімати із себе відповідальність". 

Експерти вважають заяву понтифіка прямою відповіддю на виступ Дональда Трампа з трибуни Генасамблеї ООН, де президент США вчергове назвав вуглецевий слід "найбільшою аферою в історії світу", а тих, хто відстоює потребу у протидії глобальному потеплінню, "людьми зі злими намірами, які йдуть шляхом повної руйнації".

