США тиснуть на Грецію для придбання озброєння через ініціативу PURL

США підштовхують Грецію до придбання більшої кількості систем озброєння через ініціативу PURL.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Також ЄС та партнери по НАТО хочуть, щоб Афіни продали хоча б частину своїх винищувачів Mirage 2000-5 таким посередникам, як США, Франція та Німеччина, Чехія та Естонія. Посередники потім перепродадуть винищувачі Україні або нададуть їй інші літаки.

Видання зазначає, що Естонія висловила зацікавленість у купівлі деяких винищувачів, технічна підтримка яких припиниться у 2027 році.

“Греція веде переговори з Францією щодо придбання ще 6-12 Rafale та домовляється про нижчу ціну в обмін на продаж деяких 2000-5”, - повідомляє Ekathimerini.

Також на Грецію чиниться тиск, щоб дозволити Туреччині взяти участь у програмі ЄС SAFE на 150 млрд євро позик для військових закупівель.