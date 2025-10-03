Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Світ

США тиснуть на Грецію для придбання озброєння через ініціативу PURL

Також Грецію просять продати частину своїх винищувачів Mirage 2000-5.

Mirage 2000-5
Фото: Ekathimerini

США підштовхують Грецію до придбання більшої кількості систем озброєння через ініціативу PURL.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Також ЄС та партнери по НАТО хочуть, щоб Афіни продали хоча б частину своїх винищувачів Mirage 2000-5 таким посередникам, як США, Франція та Німеччина, Чехія та Естонія. Посередники потім перепродадуть винищувачі Україні або нададуть їй інші літаки.

Видання зазначає, що Естонія висловила зацікавленість у купівлі деяких винищувачів, технічна підтримка яких припиниться у 2027 році.

“Греція веде переговори з Францією щодо придбання ще 6-12 Rafale та домовляється про нижчу ціну в обмін на продаж деяких 2000-5”, - повідомляє Ekathimerini.

Також на Грецію чиниться тиск, щоб дозволити Туреччині взяти участь у програмі ЄС SAFE на 150 млрд євро позик для військових закупівель. 
﻿
